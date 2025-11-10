Последняя предзимняя обработка растений: что непременно нужно сделать, когда опадут листья

Обработка сада осенью

После того, как деревья полностью сбросили листву, наступает время для проведения последней предзимней отделки сада. И это не просто традиция, а необходимый стратегический шаг по защите будущего урожая.

Если оставить деревья необработанными, в трещинах коры и под чешуйками надежно устроятся на зимовку яйца насекомых и личинки вредителей, а грибковые инфекции и споры останутся на коре и в верхнем слое почвы, чтобы с первым весенним теплом активно атаковать молодые почки. Именно поэтому осенняя санитарная обработка является обязательной профилактикой.

Для последней обработки садоводы традиционно используют два основных вещества.

Железный купорос — защита от инфекций и питания

Железный купорос (сульфат железа) является высокоэффективным фунгицидом, который не только уничтожает споры грибковых заболеваний, но и успешно борется с мхом и лишайниками, часто покрывающими старую кору деревьев. Кроме того, этот элемент дополнительно насыщает растения железом, что жизненно важно для укрепления иммунитета и предотвращения хлороза весной.

Для приготовления рабочего раствора нужно растворить от 300 до 500 граммов купороса в 10 литрах воды. Полученным раствором деревья опрыскивают равномерно, начиная от основания ствола и двигаясь к тончайшим конечностям ветвей. На участках со старой, покрытой лишайниками корой рекомендуется сначала провести механическую очистку с помощью щетки, а затем наносить раствор.

Карбамид — против вредителей и для весеннего азота

Карбамид, известный как мочевина, является отличным средством для уничтожения насекомых, спрятавшихся на зимовку, а также их яиц и спор затаившихся в трещинах коры болезней, он создает неблагоприятную среду для патогенов.

Для осенней обработки готовят концентрированный раствор — 500 г карбамида растворяют в 10 литрах воды. Этим раствором равномерно опрыскивают кроны и стволы деревьев.

Дополнительное преимущество карбамида состоит в том, что он обогащает почву вокруг стволов азотом, который станет доступным для растений только весной, стимулируя активное начало роста.

Двойной удар: осенняя баковая смесь

Для большей эффективности и экономии времени оба средства можно объединить в одной рабочей смеси. Для этого в 10 литров воды добавляют 300 г железного купороса и от 500 до 700 граммов карбамида. Такая комбинация обеспечивает двойное действие, однако следует помнить — эту мощную смесь используют исключительно осенью, поскольку весной она может повлечь за собой ожоги и повредить молодые распускающиеся листья.

Идеальное время для опрыскивания

Обработку нужно проводить только в сухую и безветренную погоду. Температура воздуха должна быть от +5 °C г радиус цельсия и выше. Если столбик термометра опустился ниже плюс 3 градусов, лучше отложить работу. Кроме того, крайне важно, чтобы после опрыскивания не было дождя, по меньшей мере, в течение 8 часов, иначе весь защитный раствор будет просто смыт.