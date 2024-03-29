Последствия вас удивят: что будет, если месяц не мыть голову, и как ухаживать за волосами

То, как часто следует мыть голову, зависит от многих факторов, в частности, типа волос, степени жирности и вашей кожи головы. Однако как частое, так и редкое мытье головы могут иметь свои негативные последствия. Из-за неправильного ухода может пострадать не только кожа головы, но и лицо.

Что будет, если длительное время не мыть голову и как правильно ухаживать за волосами – читайте дальше.

Как часто нужно мыть голову

Доктор Энтони Росси, ассистент дерматолога Мемориального онкологического центра Слоуна Кеттеринга в Нью-Йорке и сотрудник Американской академии дерматологической ассоциации отмечает в CNN, "что это личное дело каждого".

" Слишком частое мытье может высушить и сделать волосы тусклыми, а накопление жира из-за недостаточного мытья также может привести к неприятному запаху и шелушению", - говорит Росси.

Он советует своим пациентам мыть голову раз или два раза в неделю.

"Но если вы применяли химические процедуры, которые могут сделать ваши волосы сухими, например, отбеливание, химическую завивку или средства для релаксации, вы можете мыть его реже одного раза в неделю, чтобы избежать ломкости или секущихся кончиков, сказал он", — подчеркнул он..

В то же время если кожа головы очень жирная, то, вероятно, вам придется мыть ее чуть ли не каждый день.“ Во время полового созревания мы имеем всплеск гормонов, поэтому сальные железы могут увеличиваться. Это причина, почему у людей бывают подростковые прыщи”, — сказал Росси.

Как правильно мыть голову

Важно понять, что волосы практически никогда не бывают грязными, поэтому шампунь нужен для удаления грязи с кожи головы.

Парикмахерша Нела Матыскова рекомендует : "Сначала тщательно намочите волосы. Для эффективного удаления грязи вода не должна быть ни слишком горячей, ни слишком холодной. Вспените шампунь в ладонях и равномерно распределите его на голове. Добавьте воды, чтобы активировать продукт. Намачиванием и мытьем мы открываем волосяные волокна, поэтому всегда необходимо снова закрывать их кондиционером или маской.

Ошибки во время мытья волос

Ополаскивание горячей водой

Для кожи головы горячая вода не безопасна. Высокие температуры сильно раскрывают кутикулу волос, что делает его более ломкими и склонными к выпадению.

Также кипяток провоцирует перхоть, зуд, сухость кожи. Старайтесь мыть голову под комнатной температурой воды.

Скручивание волос

Волосы нужно скручивать и отжимать деликатно. После этого накиньте на голову полотенце, промокните волосы по всей длине и отправляйтесь покорять мир.

Слишком много шампуня

Большое количество шампуня не продолжит свежить волосы, но может пересушить кожу. Наносите оптимальное количество и мойте дважды голову.

Кондиционер на все волосы

Продукт помогает увлажнять и питать длину волос, но никак не очищать зону у корней. К тому же нанесение кондиционера и бальзамы на кожу головы приведет к ее быстрому загрязнению.

Расчесывание волос сразу после мытья

Расчесывать волосы сразу после мытья большой ошибкой. Как следствие – вы столкнетесь с проблемой сухих кончиков и пушистых локонов. Используем неподходящие продукты.

Что будет, если долго не мыть голову

Если не мыть голову больше месяца, то себум начнет разлагаться. Поэтому появляется крайне неприятный запах сгоревшего жира, который, поверьте, невозможно забыть или не заметить.

Некоторые эксперты утверждают, что детям можно не мыть голову месяцами, но это не так. Такое длительное отсутствие гигиены только вредит.

Одним из последствий может быть зуд. Также длительное отсутствие мытья головы может привести к скоплению жира и грязи, что блокирует поры и препятствует росту волос».

Также из — за мытья головы может пострадать лицо. На нем могут появиться различные сыпи.

Также мы рассказывали, как правильно сушить короткие и длинные волосы.