Поставьте эти цветы на подоконник – и конденсата на окнах больше никогда не будет

Постоянная проблема при похолодании – это образование конденсата на пластиковых окнах. Так происходит потому, что на улице холодно, а в доме, напротив, тепло, и тогда образуются капельки влаги. Из-за этой влаги потом появляется плесень и грибок, разрушающий окна и плохо влияющий на здоровье людей, проживающих в доме или квартире. Рассказываем, что делать, когда появился конденсат на окнах и как от него избавиться навсегда.

Появился конденсат на пластиковых окнах: как быстро избавиться

Опытные хозяйки назвали способ, который поможет быстро избавиться от конденсата на окнах, а заодно украсить свое жилище. Для этого не нужно ничего делать, а просто поставить горшки с комнатными растениями на подоконник, где собирается конденсат. И уже через несколько дней уровень влаги в доме нормализуется, а вы забудете об этой проблеме, как о страшном сне.

Английский плющ

Это неприхотливое в уходе растение, еще и недорогое, но оно отлично фильтрует воздух. Если держать его на подоконнике, цветок нормирует уровень влаги в доме, и ни один конденсат или плесень вам не будут страшны. Кроме того, английский плющ полезен тем, кто имеет аллергию, он уничтожает токсины, которые есть в воздухе. Но растение опасно для домашних любимцев, поэтому лучше держать его подальше от животных.

Лилия

Цветок пригодится для борьбы с конденсатом и влажностью воздуха в доме. Это растение очень любит влагу, поэтому заберет все себе – окнам ничего не будет угрожать. Лилия не требует специальных условий для выращивания и сложного ухода. С цветком хорошо справится даже новичок. Это комнатное растение способно поглощать споры плесени, отлично нейтрализует токсины и очищает воздух.

Комнатная пальма

Еще одно растение, отлично снижающее уровень влаги воздуха в доме. Кроме того, комнатная пальма превратит любое жилье в тропический рай, который очень порадует в холодное время года. Наибольшим преимуществом растения является то, что оно способно превращать углекислый газ в кислород. Поэтому его необходимо держать в доме, чтобы воздух был чистым и свежим.

Хлорофитум

Это комнатное растение называют «паучком», оно достаточно живучее и совсем не нуждается в специальном уходе. А для тех, кто совсем не имеет опыта в цветоводстве и постоянно забывает полить цветы – это идеальный вариант. Комнатное растение способно полностью нормализовать уровень влаги в помещении, хорошо очищает воздух, а также борется с пылью.

Тещин язык или сансевьерия

Тропический цветок, не требующий частого полива и подкормки, его можно поливать раз в месяц. Зато если вы поставите его на окно, где есть конденсат, вы точно не пожалеете. Она моментально справится с проблемой. К тому же, вам будет легче спать и дышать, поскольку цветок впитывает в себя споры плесени, тем самым очищая ваше жилище от грибка.

Нефролепис

Это комнатное растение хорошо чувствует себя во влажном климате, регулируя уровень влажности воздуха. Также нефролепис помогает очищать воздух от формальдегида, который может накапливаться в разных предметах вашего дома. Это значит, что у вас никогда больше не будет проблем с чистотой воздуха в вашей квартире или доме, цветок справится с очищением на отлично.

Читайте также:

Дома будет всегда свежий и приятный аромат: смешайте 2 ингредиента и воду, налейте все в бутылочку

Спасение от паразитов: как часто нужно менять постельное белье, чтобы не завелись клопы

Обои будут как новые: чем отмыть следы от маркера, пятна от вина, сока, зеленки и жира