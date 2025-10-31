Что поставить на холодильник, чтобы всегда были деньги / © pixabay.com

Многие даже не догадываются, что обычный холодильник может влиять на энергетику дома. По правилам фэн-шуй именно кухня является тем местом, где формируется поток жизненной энергии, а холодильник — ее главный центр, ведь он хранит продукты, питающие тело и дух. Если отнестись к этому бытовому прибору внимательно, можно не только поддержать гармонию в доме, но привлечь много денег в свою жизнь.

Что поставить на холодильник, чтобы привлечь в свой дом финансовый поток

Согласно фэн-шуй, холодильник относится к стихии металла. Именно поэтому важно, чтобы вокруг него царили чистота и порядок, ведь любой хаос нарушает энергетический баланс и мешает свободному движению положительной энергии.