Поставьте орхидею на это место — и она будет пышно цвести весь год: где нельзя держать цветок

Место для орхидеи в вашем доме определяет не только ее красоту, но и продолжительность цветения. Если найти правильный баланс света и влажности, растение отблагодарит вас непрерывным и роскошным цветением.

Где нужно ставить орхидею, чтобы постоянно цвела

Где нужно ставить орхидею, чтобы постоянно цвела / © pixabay.com

Орхидея — это одно из самых красивых комнатных растений, способное украсить любой интерьер. Но многие хозяйки жалуются, что растение выпускает несколько цветов и долго не цветет снова. Секрет кроется не только в уходе, но и в правильном месте в доме. Если поставить орхидею туда, где она будет чувствовать себя комфортно, вы получите непрерывное цветение в течение всего года.

Где поставить орхидею, чтобы она непрерывно цвела

  • Восточный подоконник. Восточное окно — идеальный вариант для орхидеи, ведь она любит много света, но не переносит палящего солнца. Здесь утром свет мягкий, что стимулирует закладку новых бутонов.

  • Возле южного окна с занавеской. Южная сторона подходит при условии, что вы защитите растение легким тюлевым занавесом. Такой «фильтр» создает оптимальный баланс, цветку будет достаточно солнечных лучей без риска ожогов.

  • В комнате с повышенной влажностью. Орхидеи любят влажный воздух. Именно поэтому кухня или ванная, если там есть окно и хорошая вентиляция, могут стать отличным местом. Здесь растение будет получать природное увлажнение и скорее сформирует цветоносы.

  • На журнальном столике или стеллаже у окна. Если у вас нет места на подоконнике, поставьте орхидею у окна на невысокой подставке. Важно, чтобы свет падал сбоку, а не сверху, иначе листья могут деформироваться.

  • В спальне на восточной стороне. Спальня — это комната со спокойной атмосферой, а орхидеи любят тишину. Если у вас восточное окно, это место станет идеальным, растение будет получать там утренний свет и благоприятный микроклимат.

  • Возле аквариума или увлажнителя воздуха. Если в доме сухо, можно расположить орхидею у аквариума или рядом с увлажнителем. Так вы воспроизведете условия, близкие к ее природной среде — тропическим лесам.

Где орхидеи лучше не ставить, иначе не будут цвести

  • На сквозняках — растение может потерять бутоны.

  • На темных подоконниках — без света цветения не будет.

  • Под прямым солнцем — орхидея пожелтеет и будут обгорать листья.

