Спатифиллум, известный также как «женское счастье», считается одним из самых красивых и неприхотливых комнатных цветков. Его белоснежные цветы символизируют гармонию и чистоту, а само растение способно украсить любой интерьер. Но для того, чтобы спатифилум цвел обильно и без перерыва, важно правильно выбрать для него место в доме.

Восточные и западные окна. Спатифиллум любит рассеянный свет, лучше всего он чувствует себя на восточных и западных подоконниках. Там солнечные лучи мягкие, не обжигают листву и в то же время дают достаточно энергии для активного роста и цветения.

Рядом с окном, но не на прямом солнце. Если у вас южные окна, ставить горшок лучше не на самый подоконник, а чуть дальше — на столик или полку у окна. Так растение будет получать свет, но будет защищено от перегрева.

Теплые и влажные уголки. Спатифиллум прекрасно цветет, если стоит в месте с умеренной влажностью и отсутствием сквозняков. Идеально — возле аквариума или в комнате, где есть увлажнитель воздуха.