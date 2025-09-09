ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
379
Время на прочтение
2 мин

Поставьте спатифиллум на этом месте — и он будет цвести без перерыва даже зимой

Чтобы ваш спатифиллум постоянно цвел, избегайте сквозняков и сухого воздуха, тогда растение отблагодарит пышными и обильными цветами.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Где поставить спатифиллум, чтобы он постоянно цвел

Где поставить спатифиллум, чтобы он постоянно цвел

Спатифиллум, известный также как «женское счастье», считается одним из самых красивых и неприхотливых комнатных цветков. Его белоснежные цветы символизируют гармонию и чистоту, а само растение способно украсить любой интерьер. Но для того, чтобы спатифилум цвел обильно и без перерыва, важно правильно выбрать для него место в доме.

Где поставить спатифиллум, чтобы он постоянно цвел

  • Восточные и западные окна. Спатифиллум любит рассеянный свет, лучше всего он чувствует себя на восточных и западных подоконниках. Там солнечные лучи мягкие, не обжигают листву и в то же время дают достаточно энергии для активного роста и цветения.

  • Рядом с окном, но не на прямом солнце. Если у вас южные окна, ставить горшок лучше не на самый подоконник, а чуть дальше — на столик или полку у окна. Так растение будет получать свет, но будет защищено от перегрева.

  • Теплые и влажные уголки. Спатифиллум прекрасно цветет, если стоит в месте с умеренной влажностью и отсутствием сквозняков. Идеально — возле аквариума или в комнате, где есть увлажнитель воздуха.

  • В комнате без резких перепадов температур. Растение не любит холодных подоконников и сквозняков. Лучшее место для спатифилума — там, где температура не опускается ниже +18 °C.

Где нельзя ставить спатифиллум

  • На кухне у плиты — газ и копоть вредят растению.

  • На сквозняке или возле кондиционера.

  • В темных углах, где света совсем нет.

В таких местах спатифиллум перестает цвести, листья желтеют, а цветоносы становятся слабыми.

Дата публикации
Количество просмотров
379
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie