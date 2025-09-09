- Дата публикации
Поставьте спатифиллум на этом месте — и он будет цвести без перерыва даже зимой
Чтобы ваш спатифиллум постоянно цвел, избегайте сквозняков и сухого воздуха, тогда растение отблагодарит пышными и обильными цветами.
Спатифиллум, известный также как «женское счастье», считается одним из самых красивых и неприхотливых комнатных цветков. Его белоснежные цветы символизируют гармонию и чистоту, а само растение способно украсить любой интерьер. Но для того, чтобы спатифилум цвел обильно и без перерыва, важно правильно выбрать для него место в доме.
Где поставить спатифиллум, чтобы он постоянно цвел
Восточные и западные окна. Спатифиллум любит рассеянный свет, лучше всего он чувствует себя на восточных и западных подоконниках. Там солнечные лучи мягкие, не обжигают листву и в то же время дают достаточно энергии для активного роста и цветения.
Рядом с окном, но не на прямом солнце. Если у вас южные окна, ставить горшок лучше не на самый подоконник, а чуть дальше — на столик или полку у окна. Так растение будет получать свет, но будет защищено от перегрева.
Теплые и влажные уголки. Спатифиллум прекрасно цветет, если стоит в месте с умеренной влажностью и отсутствием сквозняков. Идеально — возле аквариума или в комнате, где есть увлажнитель воздуха.
В комнате без резких перепадов температур. Растение не любит холодных подоконников и сквозняков. Лучшее место для спатифилума — там, где температура не опускается ниже +18 °C.
Где нельзя ставить спатифиллум
На кухне у плиты — газ и копоть вредят растению.
На сквозняке или возле кондиционера.
В темных углах, где света совсем нет.
В таких местах спатифиллум перестает цвести, листья желтеют, а цветоносы становятся слабыми.