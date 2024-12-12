Поставьте в погреб один мешочек с этим продуктом – забудете о конденсате и влаге: воздух будет свежим

Плесневый и влажный воздух в погребе для опытных хозяев уже не новость. Однако с ними нужно бороться, чтобы в погребе был свежий воздух и овощи дольше хранились.

Чтобы избавиться от сырости в погребе, попробуйте один простой метод, который даже не требует от вас особых затрат.

Кстати, если у вас дома нет мешочков, то их можно заменить старыми носками. Наполните ткань солью, а затем разместите такие мешочки в разных углах погреба или в одном, если он у вас невелик.

Соль будет активно впитывать всю лишнюю влагу, которая накапливается в помещении, чем будет снижать уровень влажности воздуха. значительно длиннее.

Конечно, не забывайте регулярно проверять содержимое мешочков. Если соль уже очень сильно насытилась влагой, то ее придется заменить. Обычно, говорят специалисты, это происходит где-то за один месяц. или в духовке.

На самом деле, вместо соли вы можете взять любую крупу, хорошо впитывающую влагу, или силикагель (шарики, которые кладут в коробки с обувью).

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