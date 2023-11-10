Поставьте в ванную комнату контейнер с молотым кофе – и вы обязательно будете поражены результатом

Кофе – это не только насыщенный вкус и энергетик с утра. От него много пользы для здоровья, красоты и в быту. Также есть секретная способность кофе, которую часто используют парфюмерные магазины при распродаже своей ароматной продукции. Часто можно встретить в таких магазинах мисочки с кофейными зернами, которые способны оживить обоняние. А еще кофе может спасти ванную от неприятного запаха, как пишет Housedigest.

Раньше мы писали, как отбелить ванную и очистить от желтизны домашними способами.

Как избавиться от неприятного запаха в ванной с помощью кофе

В старых домах и квартирах существует повсеместная проблема – забитые трубы и канализационная система. Из-за чего часто возникает вонь. Также в ванной неприятный запах могут создавать влажные полотенца.

Если есть такая проблема, ее с легкостью можно решить, просто положите молотый кофе или его гущу в герметичный контейнер и оставьте в ванной комнате. Выразительный аромат кофе будет работать как фильтр от неприятных запахов.

Кофе обладает способностью уничтожать неприятные запахи благодаря компонентам азота, содержащимся в его зернах. Эти соединения могут поглощать другие ароматы. Тем более запах кофе является естественным и безвредным для организма человека. А на многих он даже способен оказывать успокаивающее влияние. Маркетологи хорошо об этом знают, потому в магазинах предлагают успокаиваться именно ароматом кофе.

Что делать, чтобы избавиться от неприятного запаха в ванной с помощью молотого кофе

В контейнер нужно положить лучше всего только смолотый кофе. Поскольку именно в зернах содержится достаточное количество необходимых соединений. Если нет герметичного контейнера, можно воспользоваться стеклянной или пластиковой емкостью. Но нужно соблюдать осторожность со стеклом в ванной комнате.

Емкость с молотым кофе поставьте в удобном и безопасном месте. К примеру, можно ставить под унитазом или под раковиной. Каждый раз, когда замечаете неприятный запах, открывайте герметичную емкость на время, и он исчезнет.

Кофе в ванной комнате следует обновлять каждые две-три недели, если вы часто открываете емкость. Также следует держать контейнер закрытым, чтобы запах не выветривался, тогда его хватит длиннее.

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