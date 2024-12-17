Постель будет ровной и гладкой без утюга: полезный лайфхак от опытных хозяек

Благодаря этому простому способу вы сможете навсегда забыть о долгих часах, проведенных у гладильной доски.

Ровное, аккуратно выглаженное постельное белье – это залог комфортного сна. Однако современные хозяйки не всегда имеют время и силы на глажки белья. Впрочем, есть простой и крайне эффективный способ, который поможет придать постельному белью безупречный вид без использования утюга. Этот метод не только сэкономит ваше время, но и наполнит спальню приятным ароматом.

Что делать, чтобы постельное белье было ровным и гладким без утюга

Чтобы постель была идеально ровной и свежей, воспользуйтесь пошаговой инструкцией.

Шаг №1. Подготовьте необходимые компоненты – 1 чайную ложку кондиционера для белья и 200 мл теплой воды.

Подготовьте необходимые компоненты – 1 чайную ложку кондиционера для белья и 200 мл теплой воды. Шаг №2. Смешайте все ингредиенты и перелейте средство в бутылку с пульверизатором.

Смешайте все ингредиенты и перелейте средство в бутылку с пульверизатором. Шаг №3. Застелите кровать простыней и равномерно распылите на нее спрей.

Застелите кровать простыней и равномерно распылите на нее спрей. Шаг №4. Дайте простыне высохнуть, можете воспользоваться феном для волос, чтобы ускорить процесс.

Дайте простыне высохнуть, можете воспользоваться феном для волос, чтобы ускорить процесс. Шаг №5. Повторите процедуру с наволочками и пододеяльником, распылите кондиционер с водой и дайте белью высохнуть.

Повторите процедуру с наволочками и пододеяльником, распылите кондиционер с водой и дайте белью высохнуть. Шаг №6. Наслаждайтесь результатом – ваша постель будет идеально ровной и гладкой. К тому же в комнате теперь будет приятный запах от смеси с кондиционером.

Читайте также:

Можно ли доливать воду в бульон для студня: об этом должна знать каждая хозяйка

Какие вещи ни в коем случае нельзя выбрасывать или отдавать в период новогодних праздников

Чем быстро отмыть ламинат, линолеум и паркет: три средства для безупречного блеска