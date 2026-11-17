Как правильно сочетать разную постель / © Freepik

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Одинаковые простыни, пододеяльники и наволочки, идеально повторяющие рисунок друг друга, постепенно уступают место новому подходу к оформлению спальни. Дизайнеры все чаще предлагают не покупать постель исключительно готовыми комплектами, а самостоятельно совмещать разные цвета, принты и фактуры. Как пишет американское издание Good Housekeeping, сочетание наволочек из одного набора, простыни из другого и пододеяльника из третьего помогает сделать спальню более индивидуальной. Главное условие — вещи должны гармонировать между собой, даже если они не из одного комплекта.

Почему дизайнеры отказываются от одинакового постельного белья

Главная причина популярности этого решения — стремление сделать спальню более уютной, живой и индивидуальной. Когда вся постель одинакова по цвету и рисунку, кровать иногда выглядит слишком предсказуемо. Сочетание же нескольких оттенков и материалов добавляет интерьеру глубины.

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В 2026 году дизайнеры также уделяют особое внимание многослойности. Например, гладкая хлопчатобумажная простыня можно сочетать с льняным пододеяльником, фактурным покрывалом и декоративными наволочками другого цвета. Такой метод создает ощущение продуманного интерьера, но без чрезмерной симметрии.

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Как правильно сочетать разное постельное белье

Чтобы кровать не имела хаотичного вида, следует придерживаться нескольких простых дизайнерских трюков.

Выбирайте цвета из одной палитры. Проще всего начать с двух-трех оттенков, которые хорошо сочетаются между собой. Например, кремовый можно комбинировать с бежевым и карамельным, оливковый — с молочным и песочным, а голубой — с белым и серым. Так постель будет разной, но в то же время цельной.

Сочетайте однотонные вещи с принтами. Если пододеяльник имеет цветочный или геометрический рисунок, простыню и часть наволочек лучше оставить однотонными. И наоборот: к спокойной однотонной постели можно добавить наволочки в полоску, клеточку или с растительным орнаментом.

Играйте на контрасте фактур. Очень гармоничным будут гладкий хлопок, мягкий лен, вафельное покрывало и стеганное одеяло. Даже если все они одного цвета, разница фактур делает кровать зрительно интереснее.

Добавляйте отдельное покрывало или плед. Его можно положить поверх одеяла или сложить у ног. Этот элемент не обязательно должен повторять цвет постельного белья: достаточно, чтобы он перекликался с другими деталями комнаты — шторами, ковром или обивкой мебели.

Не перегружайте кровать декором. Несколько хорошо подобранных наволочек и одно фактурное покрывало часто выглядят более эффектно, чем большое количество декоративных подушек. Если постель уже имеет выразительный принт, остальные детали лучше сделать сдержанными.

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