Постельное белье будет нежным, как пух: добавьте это в машину во время стирки

Как сделать постель мягкой / © www.freepik.com/free-photo

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Рассказываем, что добавить в барабан во время стирки, чтобы постельное белье стало мягким и шелковистым.

Как сделать постельное белье мягким на ощупь: что добавить во время стирки

Соль применяют двумя способами. Столовую ложку можно добавить в барабан перед стиркой, продукт сбережет яркий цвет ткани и подарит ей мягкость. Также постель можно замочить в солевом растворе перед стиркой. На 10 л воды нужно взять столовую ложку соли, хорошо все размешать и на 2 часа замочить белье в этом растворе. Потом вещи надо постирать как обычно.

Столовый уксус. Этот продукт считается натуральным бельевым кондиционером. Уксус помогает смягчить ткань и придать ей естественный блеск. Перед включением режима полоскания следует поставить машинку на паузу и добавить 150 мл уксуса в отсек для кондиционера. Далее необходимо дать прибору завершить цикл стирки.

Пищевая сода. Следует добавить стакан соды в барабан и запустить цикл стирки. После применения продукта постель станет мягкой, исчезнут все пятна, неприятные запахи и бактерии.

Как сделать ткань постельного белья мягкой: важные советы

Чтобы постель была приятной на ощупь и не имела катышек, нужно соблюдать несколько простых рекомендаций по ее стирке и сушке.

После стирки сразу развесьте белье, если оставить его в барабане, ткань станет жесткой.

Лучше гладить белье еще влажным, тогда оно будет мягким на ощупь и ровным.

Цветное белье важно стирать отдельно от светлого или белого, чтобы ткань не полиняла, потому что краска может придавать светлой постели жесткости.