ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
44
Время на прочтение
2 мин

Постельное белье будет нежным, как пух: добавьте это в машину во время стирки

Сделать постельное белье приятным на ощупь можно и без дорогих ополаскивателей. Можно добавить один из копеечных продуктов в машинку во время стирки, результат вас непременно порадует.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как сделать постель мягкой

Как сделать постель мягкой / © www.freepik.com/free-photo

Рассказываем, что добавить в барабан во время стирки, чтобы постельное белье стало мягким и шелковистым.

Как сделать постельное белье мягким на ощупь: что добавить во время стирки

  • Соль применяют двумя способами. Столовую ложку можно добавить в барабан перед стиркой, продукт сбережет яркий цвет ткани и подарит ей мягкость. Также постель можно замочить в солевом растворе перед стиркой. На 10 л воды нужно взять столовую ложку соли, хорошо все размешать и на 2 часа замочить белье в этом растворе. Потом вещи надо постирать как обычно.

  • Столовый уксус. Этот продукт считается натуральным бельевым кондиционером. Уксус помогает смягчить ткань и придать ей естественный блеск. Перед включением режима полоскания следует поставить машинку на паузу и добавить 150 мл уксуса в отсек для кондиционера. Далее необходимо дать прибору завершить цикл стирки.

  • Пищевая сода. Следует добавить стакан соды в барабан и запустить цикл стирки. После применения продукта постель станет мягкой, исчезнут все пятна, неприятные запахи и бактерии.

Как сделать ткань постельного белья мягкой: важные советы

Чтобы постель была приятной на ощупь и не имела катышек, нужно соблюдать несколько простых рекомендаций по ее стирке и сушке.

  • После стирки сразу развесьте белье, если оставить его в барабане, ткань станет жесткой.

  • Лучше гладить белье еще влажным, тогда оно будет мягким на ощупь и ровным.

  • Цветное белье важно стирать отдельно от светлого или белого, чтобы ткань не полиняла, потому что краска может придавать светлой постели жесткости.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
44
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie