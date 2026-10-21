Постельных клопов становится всё больше: где прячутся паразиты и как от них избавиться

Постельные клопы — где прячутся, как кусают и как от них избавиться / © pixabay.com

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Постельные клопы могут стать неприятной проблемой не только дома, но и во время путешествий. Эти кровососущие паразиты способны прятаться в гостиницах, общественном транспорте и даже в офисах, оставаясь незамеченными в течение длительного времени. Специалисты объяснили, как распространяются клопы, где они чаще всего прячутся и что поможет защититься от их укусов и избавиться от нежелательных «соседей».

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на экспертов по борьбе с вредителями.

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Масштабы проблемы подтверждают данные специализированных компаний. В частности, компания Rentokil зафиксировала рост активности постельных клопов в Великобритании на 44% в период с 2023 по 2025 год. В то же время сотрудники JG Pest Control за последний год более пяти тысяч раз выезжали на вызовы, связанные с этими насекомыми.

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Паразиты уже доставляют неудобства даже пассажирам общественного транспорта. Недавно железнодорожному оператору пришлось отменить шесть рейсов между Кентом и Лондоном из-за подозрения на заражение поездов. До этого насекомых находили в кабинах машинистов.

Сообщения о подобных случаях также поступали из отелей и на авиарейсах. В частности, в начале месяца в Риме приостановили рейс авиакомпании Qantas после того, как в салоне эконом-класса заметили клопов.

Почему клопы распространяются по миру

Профессор медицинской энтомологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины Джеймс Логан объясняет, что бороться с постельными клопами становится все сложнее из-за их способности приспосабливаться к инсектицидам. Химические препараты, которые ранее применялись для уничтожения паразитов, постепенно теряют эффективность против устойчивых популяций.

Учёные также обнаружили, что генетические особенности клопов различаются в зависимости от их происхождения. Исследование, результаты которого были опубликованы в Journal of Pest Science, свидетельствует о том, что такие различия могут помогать насекомым переживать химическую обработку и в дальнейшем развивать устойчивость.

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Однако дело не только в инсектицидах. Значительную роль в распространении паразитов играют путешествия.

В отличие от многих других насекомых, постельным клопам не нужно самостоятельно преодолевать большие расстояния. Они могут зацепиться за одежду или спрятаться среди вещей в сумке или чемодане. Так паразиты попадают из одного помещения в другое, а иногда и перемещаются между странами.

Именно поэтому отели, самолеты и поезда становятся местами, где риск их распространения особенно высок.

По наблюдениям экспертов, проблема постепенно выходит за пределы традиционных мест обитания насекомых. Их уже обнаруживают на рабочих местах, в больницах и учреждениях отдыха.

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Кроме того, ситуацию может осложнить потепление. При более высокой температуре клопы размножаются быстрее, а значит, при благоприятных условиях их численность растет.

Почему укусы клопов можно заметить не сразу

Постельные клопы питаются человеческой кровью, а на поиски пищи обычно выходят ночью. Найти человека им помогает углекислый газ, который он выдыхает.

Во время питания паразит использует специальный хоботок, чтобы проколоть кожу. При этом он вводит слюну, содержащую вещества, которые снижают чувствительность места укуса и препятствуют свертыванию крови.

Благодаря этому насекомое может питаться от трёх до десяти минут, оставаясь незамеченным.

Неприятные симптомы возникают позже, когда организм реагирует на компоненты слюны. На коже могут появиться красные пятна, припухлости и высыпания, которые сильно чешутся.

При этом реакция не обязательно проявляется на следующее утро. Иногда между укусом и появлением заметных следов проходит до недели.

Именно эта особенность позволяет паразитам долгое время оставаться незамеченными.

Джеймс Логан отмечает, что люди нередко узнают о заражении лишь через четыре-пять недель после появления насекомых. За это время клопы успевают размножиться, и вместо нескольких особей в помещении их может быть уже сотни.

Где прячутся клопы и как их обнаружить в комнате

Заметить постельного клопа не так просто, особенно если речь идет о молодой особи. Взрослые насекомые по размеру напоминают яблочную косточку, а молодые — значительно мельче.

Кроме того, паразиты стараются держаться поблизости от мест, где люди спят или долго сидят. Поэтому в первую очередь следует проверять кровати, матрасы и мягкую мебель.

Однако ограничиваться осмотром простыни не стоит. Насекомые могут находиться в швах матраса, складках ткани, за изголовьем кровати, под коврами и плинтусами. Иногда они прячутся даже в небольших отверстиях в стенах, в частности там, где проложены электрические кабели.

Специалист по борьбе с вредителями Сара Спратт объясняет, что даже если в помещении нет видимых насекомых, можно обнаружить следы их присутствия.

На что следует обратить внимание:

Тёмные пятнышки на тканях и мебели . Это могут быть следы жизнедеятельности клопов, которые остаются на матрасах, подушках и других поверхностях.

Небольшие пятна крови. Они иногда появляются на постельном белье после укусов или случайного раздавливания насекомых.

Тонкие пустые оболочки. В процессе роста клопы сбрасывают внешний покров, который может оставаться в местах их скопления.

Живые паразиты. Их следует искать в первую очередь в щелях каркаса кровати и складках матраса.

Необычный запах. При наличии большого количества насекомых в помещении может ощущаться сладковатый затхлый запах.

В то же время специалисты предупреждают, что отсутствие явных признаков не всегда означает, что паразитов нет.

Какие последствия могут иметь укусы

Для большинства людей столкновение с постельными клопами заканчивается неприятными кожными реакциями. Укушенные участки краснеют, отекают и могут сильно чесаться.

Однако иногда последствия бывают более серьезными. В частности, возможны тяжелые аллергические реакции, в том числе анафилаксия. Если человек постоянно расчесывает укусы, поврежденная кожа также может заразиться.

Отдельной проблемой становится психологический дискомфорт.

По словам Логана, сама мысль о паразитах в постели способна вызвать сильное беспокойство. Некоторые люди даже после уничтожения насекомых продолжают бояться, что те остались в доме.

Как избавиться от клопов и не разнести их по дому

Если паразитов обнаружили в одежде или постельном белье, одной из первых мер должна стать термическая обработка вещей.

Британская Национальная служба здравоохранения рекомендует стирать ткани при температуре 60 °C. После этого их следует поместить в сушильную машину и обрабатывать при высокой температуре не менее получаса.

Для вещей, которые нельзя стирать, предусмотрен другой способ. Их можно упаковать в полиэтиленовый пакет и оставить в морозильной камере на срок до трёх недель.

Также уменьшить количество насекомых помогает тщательная уборка пылесосом.

Однако эти меры касаются в первую очередь отдельных вещей. Если клопы уже поселились в помещении, обычной стирки недостаточно. Дело в том, что паразиты могут находиться вдали от постели, в частности в мебели, трещинах и других скрытых местах.

Профессиональные службы используют специальное оборудование для обработки горячим паром, инсектициды и другие средства. По данным Rentokil, для уничтожения взрослых клопов требуется температура примерно 48,3 °C, а их яиц — около 54,8 °C.

В то же время самостоятельное использование бытовых химических средств может усугубить ситуацию. Сара Спратт предупреждает, что обычные инсектициды и фумигаторы не всегда уничтожают паразитов, особенно их яйца. Вместо этого насекомые могут покинуть места обработки и спрятаться ещё глубже в щелях. Поэтому в случае подтверждённого заражения эксперты советуют не медлить с обращением к специалистам.

Туристка проснулась в отеле с более чем сотней укусов

Насколько неприятными могут быть последствия встречи с постельными клопами, убедилась 31-летняя британка Ханна Стивенсон.

Во время пребывания в отеле Travelodge в Кембридже она проснулась из-за зуда на руках. Сначала женщина заметила на коже лишь несколько красных следов, но впоследствии увидела кровавые пятна на подушке. Когда Ханна приподняла простыню, то обнаружила клопов, ползающих по кровати.

В последующие дни состояние её кожи ухудшалось. Высыпания распространились на лицо, руки, ноги и туловище. В общей сложности женщина насчитала более сотни красных пятен.

Из-за своего внешнего вида она даже отказывалась от запланированных встреч. А чтобы скрыть укусы на свадьбе двоюродной сестры, она купила платье с длинными рукавами и воспользовалась косметикой.

Вернувшись домой, британка приняла меры, чтобы случайно не занести паразитов в дом. Одежду постирала в горячей воде, а вещи, которые не подлежали стирке, в частности рюкзак, блокнот и футляр для очков, поместила в морозильную камеру на месяц.

Женщина также пожаловалась на действия администрации отеля. По её словам, сначала ей предложили лишь заполнить онлайн-форму. Впоследствии она рассказала об этом случае в TikTok, после чего получила ответ от компании.

Travelodge предложила ей компенсацию в размере двух тысяч фунтов стерлингов. Представители гостиничной сети подчеркнули, что безопасность и комфорт гостей остаются приоритетом, а персонал проходит обучение по своевременному выявлению признаков появления вредителей.

По словам Ханны, последствия укусов полностью исчезли лишь примерно через месяц.

После этого случая она изменила своё отношение к проживанию в отелях. Теперь, прежде чем ложиться в кровать, британка снимает простыни и внимательно осматривает матрас, особенно все его швы и углубления.

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