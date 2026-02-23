ТСН в социальных сетях

Постное меню: рецепт тушеной капусты с секретным ингредиентом

Постная тушеная капуста — классическое блюдо для Великого поста. Это просто и сытно.

Тушеная капуста

Тушеная капуста / © Фото из открытых источников

Тушеная капуста — это вкусное и недорогое блюдо, которое становится особенно актуальным во время поста. Для приготовления этого особенного блюда понадобится всего несколько простых ингредиентов, которые есть в любом магазине.

Тушеная капуста — как приготовить

Ингредиенты:

  • капуста — 600-700 г

  • четыре луковицы

  • 250 г круглозернистого риса

  • ложка томатной пасты

  • соль, паприка, черный перец, тмин и масло

Способ приготовления

Очистите кочерыжку капусты от наружных листьев, затем нарежьте ее большими кусочками. Затем мелко нашинкуйте и обжарьте лук, как только он подрумянится в кастрюле, добавьте капусту.

После того, как капуста изменит цвет, добавьте немного соли и около литра воды. Затем добавьте огонь, накройте крышкой и дайте закипеть. Приблизительно через полчаса добавляем рис, а еще через 15 минут добавляем в кастрюлю томатную пасту, перец, паприку и тмин.

Затем, после того как все максимально хорошо закипит, выключаем огонь, а крышку оставляем хотя бы на 30 минут, чтобы рис впитал в себя оставшийся в кастрюле сок. В конце приготовления добавьте любимую зелень.

Напомним, подготовка к Великому посту, который начался 23 февраля и продлится до 11 апреля, предусматривает постепенный отказ от мясных продуктов и уменьшение порций, примирение с ближними, исповедь и молитву.

