ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
90
Время на прочтение
1 мин

Постное печенье из нескольких ингредиентов: рецепт, удививший простой приготовления

Печенье готовится очень быстро.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Овсяное постное печенье.

Овсяное постное печенье.

Пост продолжается. В течение этого периода хочется есть не только питательно, но вкусно. В частности, лакомиться сладостями.

ТСН.ua подготовил рецепт постного печенья от победительницы "МастерШеф" Алины Бурик .

Ингредиенты

  • 250 г овсяных хлопьев

  • 20 г кокосовой стружки

  • 2 банана

  • 2 ст. л. меда – 2 ст.л.

  • 1 ч.л. корицы

  • Приготовление

  1. Овсяные хлопья перебиваем блендером или измельчаем скалкой. Банан разминаем вилкой, добавляем кокосовую стружку.

  2. Перемешиваем все ингредиенты и оставляем на 10 минут.

  3. Формируем печенье и выпекаем в разогретой до 170 градусов духовке 15-20 минут.

Дата публикации
Количество просмотров
90
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie