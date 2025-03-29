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Постное печенье из нескольких ингредиентов: рецепт, удививший простой приготовления
Печенье готовится очень быстро.
Пост продолжается. В течение этого периода хочется есть не только питательно, но вкусно. В частности, лакомиться сладостями.
ТСН.ua подготовил рецепт постного печенья от победительницы "МастерШеф" Алины Бурик .
Ингредиенты
250 г овсяных хлопьев
20 г кокосовой стружки
2 банана
2 ст. л. меда – 2 ст.л.
1 ч.л. корицы
Приготовление
Овсяные хлопья перебиваем блендером или измельчаем скалкой. Банан разминаем вилкой, добавляем кокосовую стружку.
Перемешиваем все ингредиенты и оставляем на 10 минут.
Формируем печенье и выпекаем в разогретой до 170 градусов духовке 15-20 минут.