Постные пирожки с картофелем, которые получаются особенно мягкими и пышными: секрет в необычном тесте

Пирожки.

Постные пирожки с картофелем — блюдо, которым можно по-особому наслаждаться во время поста. Секрет этого рецепта — в тесте на картофельном отваре: оно получается особенно мягким, пышным и нежным. Начинка из картофеля и жареного лука идеально дополнит его.

ТСН.ua подготовил рецепт пирожков от шеф-повара Владимира Ярославского.

По словам шеф-повара, тесто должно быть очень нежным. Ведь в его составе нет яиц и сдобы, а вместо воды используется картофельный отвар.

Ингредиенты:

350 г теплой воды из-под вареного картофеля

35–40 г сахара

25 г свежих дрожжей

520–540 г муки

8 г соли

масло для жарки

Приготовление

В теплом отваре растворите сахар и дрожжи. Оставьте их на 10 минут, чтобы активировались дрожжи. Постепенно добавьте просеянную муку и соль. Замесите тесто. Оно должно быть мягким и слегка липнуть к рукам. Поставьте тесто в теплое место на 45 минут, чтобы оно подошло. После этого немного обомните его и оставьте еще на 10-15 минут. После этого сформируйте шарики желаемого размера. Каждый шарик прижмите несколько раз, чтобы он стал плоским. Положите на каждый пласт начинку, защипните края и снова прижмите. Оставьте на несколько минут, чтобы пирожки немного подошли. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте пирожки на небольшом огне с обеих сторон.

