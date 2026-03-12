ТСН в социальных сетях

213
2 мин

Постные пирожки с картофелем, которые получаются особенно мягкими и пышными: секрет в необычном тесте

Рецепт этих пирожков станет настоящей находкой для домашней кухни не только во время поста.

Вера Хмельницкая
Пирожки.

Пирожки.

Постные пирожки с картофелем — блюдо, которым можно по-особому наслаждаться во время поста. Секрет этого рецепта — в тесте на картофельном отваре: оно получается особенно мягким, пышным и нежным. Начинка из картофеля и жареного лука идеально дополнит его.

ТСН.ua подготовил рецепт пирожков от шеф-повара Владимира Ярославского.

По словам шеф-повара, тесто должно быть очень нежным. Ведь в его составе нет яиц и сдобы, а вместо воды используется картофельный отвар.

Ингредиенты:

  • 350 г теплой воды из-под вареного картофеля

  • 35–40 г сахара

  • 25 г свежих дрожжей

  • 520–540 г муки

  • 8 г соли

  • масло для жарки

Приготовление

  1. В теплом отваре растворите сахар и дрожжи. Оставьте их на 10 минут, чтобы активировались дрожжи.

  2. Постепенно добавьте просеянную муку и соль. Замесите тесто. Оно должно быть мягким и слегка липнуть к рукам.

  3. Поставьте тесто в теплое место на 45 минут, чтобы оно подошло. После этого немного обомните его и оставьте еще на 10-15 минут.

  4. После этого сформируйте шарики желаемого размера. Каждый шарик прижмите несколько раз, чтобы он стал плоским.

  5. Положите на каждый пласт начинку, защипните края и снова прижмите. Оставьте на несколько минут, чтобы пирожки немного подошли.

  6. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте пирожки на небольшом огне с обеих сторон.

Напомним, мы делились рецептом пышных постных оладий, которые готовятся без яиц и молока.

