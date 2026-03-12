- Дата публикации
Постные пирожки с картофелем, которые получаются особенно мягкими и пышными: секрет в необычном тесте
Рецепт этих пирожков станет настоящей находкой для домашней кухни не только во время поста.
Постные пирожки с картофелем — блюдо, которым можно по-особому наслаждаться во время поста. Секрет этого рецепта — в тесте на картофельном отваре: оно получается особенно мягким, пышным и нежным. Начинка из картофеля и жареного лука идеально дополнит его.
ТСН.ua подготовил рецепт пирожков от шеф-повара Владимира Ярославского.
По словам шеф-повара, тесто должно быть очень нежным. Ведь в его составе нет яиц и сдобы, а вместо воды используется картофельный отвар.
Ингредиенты:
350 г теплой воды из-под вареного картофеля
35–40 г сахара
25 г свежих дрожжей
520–540 г муки
8 г соли
масло для жарки
Приготовление
В теплом отваре растворите сахар и дрожжи. Оставьте их на 10 минут, чтобы активировались дрожжи.
Постепенно добавьте просеянную муку и соль. Замесите тесто. Оно должно быть мягким и слегка липнуть к рукам.
Поставьте тесто в теплое место на 45 минут, чтобы оно подошло. После этого немного обомните его и оставьте еще на 10-15 минут.
После этого сформируйте шарики желаемого размера. Каждый шарик прижмите несколько раз, чтобы он стал плоским.
Положите на каждый пласт начинку, защипните края и снова прижмите. Оставьте на несколько минут, чтобы пирожки немного подошли.
В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте пирожки на небольшом огне с обеих сторон.
