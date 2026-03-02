- Дата публикации
Постный шоколадный пирог на варенье: простой рецепт
Постный пирог на варенье получается влажным и вкусным. Он будет прекрасно смаковать с чаем или кофе.
Во время поста хочется чего-нибудь вкусного. Постный пирог на варенье — мягкий, ароматный и насыщенно шоколадный благодаря какао. Для этого десерта понадобятся только доступные продукты на кухне. Варенье придает выпечке нежную текстуру и приятную сладость. По желанию пирог можно дополнить сухофруктами, орехами или ягодами.
Простой рецепт постного пирога на варенье из какао от кулинарки alin_withkitchen .
Ингредиенты для теста
150 г варенья
90–100 г сахара
250 мл воды или чая
60 мл растительного масла
30 г какао
1 ч. л. разрыхлителя
300–320 г муки
щепотка соли
по желанию: вишни, сухофрукты или орешки
Ингредиенты для помадки
4 ст. л. сахара
3 ст. л. какао
3 ст. л. растительного масла
3 ст. л. воды
Приготовление
Готовим тесто. В одной миске смешайте все жидкие ингредиенты: варенье, воду и растительное масло. Добавьте сахар и все хорошо размешайте, чтобы он растаял.
В другой миске смешайте сухие ингредиенты: какао, разрыхлитель, соль и муку. Смешайте с жидкой массой. Тесто должно получиться как густая сметана.
По желанию можно добавить сухофрукты или орешки.
Разогрейте духовку до 180°C. Тесто выложите в форму и поставьте в духовку. Выпекайте 35–45 минут.
Готовим помадку. Смешайте в сотейнике сахар, какао, растительное масло и воду. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Готовой помадкой полейте пирог.
Напомним, мы делились рецептом постного торта «Прага».