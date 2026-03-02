ТСН в социальных сетях

Постный шоколадный пирог на варенье: простой рецепт

Постный пирог на варенье получается влажным и вкусным. Он будет прекрасно смаковать с чаем или кофе.

Постный пирог.

Постный пирог / © pixabay.com

Во время поста хочется чего-нибудь вкусного. Постный пирог на варенье — мягкий, ароматный и насыщенно шоколадный благодаря какао. Для этого десерта понадобятся только доступные продукты на кухне. Варенье придает выпечке нежную текстуру и приятную сладость. По желанию пирог можно дополнить сухофруктами, орехами или ягодами.

Простой рецепт постного пирога на варенье из какао от кулинарки alin_withkitchen .

Ингредиенты для теста

  • 150 г варенья

  • 90–100 г сахара

  • 250 мл воды или чая

  • 60 мл растительного масла

  • 30 г какао

  • 1 ч. л. разрыхлителя

  • 300–320 г муки

  • щепотка соли

  • по желанию: вишни, сухофрукты или орешки

Ингредиенты для помадки

  • 4 ст. л. сахара

  • 3 ст. л. какао

  • 3 ст. л. растительного масла

  • 3 ст. л. воды

Приготовление

  1. Готовим тесто. В одной миске смешайте все жидкие ингредиенты: варенье, воду и растительное масло. Добавьте сахар и все хорошо размешайте, чтобы он растаял.

  2. В другой миске смешайте сухие ингредиенты: какао, разрыхлитель, соль и муку. Смешайте с жидкой массой. Тесто должно получиться как густая сметана.

  3. По желанию можно добавить сухофрукты или орешки.

  4. Разогрейте духовку до 180°C. Тесто выложите в форму и поставьте в духовку. Выпекайте 35–45 минут.

  5. Готовим помадку. Смешайте в сотейнике сахар, какао, растительное масло и воду. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Готовой помадкой полейте пирог.

Напомним, мы делились рецептом постного торта «Прага».

