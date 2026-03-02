Постный шоколадный пирог на варенье: простой рецепт

Постный пирог / © pixabay.com

Во время поста хочется чего-нибудь вкусного. Постный пирог на варенье — мягкий, ароматный и насыщенно шоколадный благодаря какао. Для этого десерта понадобятся только доступные продукты на кухне. Варенье придает выпечке нежную текстуру и приятную сладость. По желанию пирог можно дополнить сухофруктами, орехами или ягодами.

Простой рецепт постного пирога на варенье из какао от кулинарки alin_withkitchen .

Ингредиенты для теста

150 г варенья

90–100 г сахара

250 мл воды или чая

60 мл растительного масла

30 г какао

1 ч. л. разрыхлителя

300–320 г муки

щепотка соли

по желанию: вишни, сухофрукты или орешки

Ингредиенты для помадки

4 ст. л. сахара

3 ст. л. какао

3 ст. л. растительного масла

3 ст. л. воды

Приготовление

Готовим тесто. В одной миске смешайте все жидкие ингредиенты: варенье, воду и растительное масло. Добавьте сахар и все хорошо размешайте, чтобы он растаял. В другой миске смешайте сухие ингредиенты: какао, разрыхлитель, соль и муку. Смешайте с жидкой массой. Тесто должно получиться как густая сметана. По желанию можно добавить сухофрукты или орешки. Разогрейте духовку до 180°C. Тесто выложите в форму и поставьте в духовку. Выпекайте 35–45 минут. Готовим помадку. Смешайте в сотейнике сахар, какао, растительное масло и воду. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Готовой помадкой полейте пирог.

