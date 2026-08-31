Постоянно хочется соленого: этот симптом может указывать на неизлечимую болезнь

Чипсы / © pixabay.com

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Внезапная и постоянная потребность есть соленое — это не просто изменение вкусовых предпочтений, а возможный ранний симптом болезни Аддисона. Это состояние поражает надпочечники и требует обязательного лечения, поскольку без медицинского вмешательства может представлять угрозу жизни.

Об этом сообщает Egeszsegkalauz.

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Болезнь Аддисона (первичная адренокортикальная недостаточность) возникает из-за повреждения коры надпочечников — небольших парных органов, расположенных над почками. Это приводит к критическому снижению уровня гормонов кортизола и альдостерона.

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Именно недостаток альдостерона, помогающего почкам регулировать баланс натрия и калия, заставляет организм терять натрий. Как следствие, человек может испытывать аномально сильную, нетипичную для него тягу к соленой пище. Симптомы болезни обычно развиваются постепенно в течение нескольких месяцев, из-за чего их легко спутать с обычным переутомлением.

Специалисты отмечают, что обращение к врачу обязательно, если тяга к соли сопровождается следующими признаками:

Хроническая усталость и слабость. Сопровождается болью в мышцах, суставах или судорогами.

Снижение АД. Регулярные головокружения или предобморочные состояния при подъеме с кровати или стула (ортостатическая гипотензия).

Специфические изменения кожи. Усиленная пигментация или потемнение отдельных участков (особенно вокруг родинок и шрамов), вызванное чрезмерной выработкой гормона АКТГ в ответ на недостаток кортизола.

Проблемы с пищеварением. Тошнота, рвота, диарея, боли в животе, а также потеря аппетита и беспричинное похудение.

Чаще всего болезнь провоцирует аутоиммунный процесс, при котором иммунная система ошибочно атакует здоровые ткани надпочечников. Реже причиной становятся инфекции (например, туберкулез), генетические нарушения или кровотечения.

Если болезнь вовремя не обнаружить, то обычная инфекция, травма или сильный стресс могут вызвать опасный приступ — адреналовый кризис. В такие моменты организму не хватает гормона кортизола. Поэтому резко падают давление и сахар в крови, наступает сильное обезвоживание, а человек не может ясно мыслить. Это состояние нуждается в немедленной помощи врачей, иначе оно может привести к смерти.

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Для подтверждения диагноза врачи назначают лабораторные анализы на уровень кортизола, натрия, калия и стимуляционный тест АКТГ. При необходимости производятся аппаратные исследования (КТ или МРТ).

Лечить эту болезнь нужно всю жизнь. Пациентам придется ежедневно принимать специальное гормональное лекарство, которое дает организму то, чего он сам уже не производит. А при других болезнях или сильных физических нагрузках дозу этих препаратов нужно изменять, обязательно посоветовавшись с врачом.

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