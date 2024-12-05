Посуда будет сиять, как в дорогом ресторане: поможет раствор из двух подручных средств

Безупречно чистая посуда – мечта каждой хозяйки, воплотить которую помогут два копеечных средства, которые есть на каждой кухне.

Рассказываем, как вымыть даже очень старую посуду до блеска с помощью двух копеечных средств, которые всегда есть под рукой у каждой хозяйки.

Чем помыть посуду, чтобы сошел даже устаревший налет и грязь

Подготовка раствора для мытья посуды. Возьмите глубокую миску или тазик и налейте до пяти литров теплой воды, растворите 100 г соли. Соль – это лучшее очищающее средство, которое поможет удалить устаревший жир и налет. Добавьте в раствор 200 мл обыкновенного столового уксуса. Химическая реакция между солью и уксусом оказывает мощное очищающее действие. Такое средство растворит все устаревшие загрязнения и придаст даже старой посуде невероятный блеск.

Возьмите глубокую миску или тазик и налейте до пяти литров теплой воды, растворите 100 г соли. Соль – это лучшее очищающее средство, которое поможет удалить устаревший жир и налет. Добавьте в раствор 200 мл обыкновенного столового уксуса. Химическая реакция между солью и уксусом оказывает мощное очищающее действие. Такое средство растворит все устаревшие загрязнения и придаст даже старой посуде невероятный блеск. Технология обработки посуды. Перед тем, как погрузить посуду в раствор, ее нужно вымыть от видимых загрязнений. В этом растворе можно замачивать тарелки, ложки и вилки, чашки, стаканы, посуду из хрусталя. Рекомендуется выдерживать посуду не менее 3 минут. Важно полностью погрузить каждый предмет, уделяя особое внимание краям и углублениям, где загрязнений может быть больше.

Перед тем, как погрузить посуду в раствор, ее нужно вымыть от видимых загрязнений. В этом растворе можно замачивать тарелки, ложки и вилки, чашки, стаканы, посуду из хрусталя. Рекомендуется выдерживать посуду не менее 3 минут. Важно полностью погрузить каждый предмет, уделяя особое внимание краям и углублениям, где загрязнений может быть больше. Ополаскивание и высушивание. Финишный этап также крайне важен, им не стоит пренебрегать — тогда посуда будет сиять, как будто только из магазина. После замачивания посуду следует хорошо прополоскать в проточной теплой воде, чтобы не было остатков соды и уксуса. Затем возьмите полотенце или салфетку из ворса и протрите посуду досуха. Это следует сделать быстро, не давая воде оставить следы после высыхания. Ваша посуда после такой процедуры будет иметь безупречный вид и сияние.

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