Посыпьте чеснок этим копеечным продуктом – и он будет храниться до следующего лета

После сбора чеснока все огородники задаются важным вопросом: как его хранить, чтобы он не испортился до следующего урожая.

Чеснок – один из самых популярных ингредиентов кулинарных шедевров каждой украинской хозяйки. Поэтому те хозяева, у которых есть огороды, обязательно высаживают грядку этого вкусного и очень полезного овоща. Однако сохранить чеснок до следующего урожая удается не всем, он начинает быстро портиться и сохнуть. Но опытные хозяева знают секрет длительного хранения этого бесценного овоща и с радостью им поделились. Рассказываем, какой копеечный продукт поможет сохранить чеснок вплоть до следующего лета.

Как подготовить чеснок к длительному хранению

После уборки чеснока возникает вопрос, как его лучше хранить. Поскольку свежий овощ имеет влажную оболочку, которая быстро портится и плесневеет, начинают гнить все зубчики головки. Самым главным этапом в подготовке к длительному хранению чеснока будет сушка. Да, эта процедура занимает некоторое время, но именно благодаря ей чеснок будет храниться круглый год, не будет портиться и терять своих вкусовых и полезных свойств.

Как правильно сушить чеснок после уборки

Лучше всего положить головки корнеплода в хорошо проветриваемое сухое место, куда не попадут прямые лучи солнца и дождь. Для лучшей просушки головки нужно хорошо отчистить от земли и подвесить. Ориентировочно, после двух недель сушки чеснок будет готов к хранению.

Для длительного хранения чеснока следует найти сухое и хорошо проветриваемое место. Корнеплод будет отлично сохраняться в открытых емкостях при комнатной температуре. Это могут быть деревянные корзины или картонные коробки.

Не следует хранить чеснок в погребе или холодильнике, там он быстро начнет прорастать.

Чем посыпать чеснок, чтобы он дольше хранился: полезный лайфхак

Сообразительные хозяева поделились лайфхаком, который поможет сохранить чеснок до следующего урожая. Головки следует пересыпать мукой. Таким образом, можно убрать избыток влаги и сохранить его свежесть до следующего сезона. Прежде чем складывать чеснок в корзины или коробки, пересыпьте его обычной мукой в небольшом количестве.

Также можно хранить чеснок в подвешенном виде, сплетенный в косы или букеты. Таким образом, между головками будет хорошо проходить воздух, это сохранит их от плесени и гниения.

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