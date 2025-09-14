Чем подкормить озимый чеснок осенью / © Pixabay

Озимый чеснок считается одним из самых неприхотливых огородных культур, но чтобы получить большие, сочные и ароматные головки, нужно подкормить почву еще осенью. Существует простой секрет, который опытные хозяева используют многие годы. Достаточно всего один раз посыпать грядку под зиму — и результат вас непременно удивит.

Что следует внести на грядки с озимым чесноком осенью

Лучшая подкормка для чеснока — древесный пепел. Он содержит калий, кальций, фосфор и другие микроэлементы, которые помогают растениям хорошо укорениться до морозов и с весны уйти в активный рост. Кроме того, пепел снижает кислотность почвы, а чеснок особенно не любит кислые земли.

Как правильно применять древесный пепел для подкормки.

После посадки зубцов равномерно рассыпьте стакан пепла на 1 м2 грядки.

Слегка затопчите его в землю граблями или просто присыпьте тонким слоем почвы.

По желанию можно смешать пепел с небольшим количеством перегноя — это усилит эффект.

Почему именно пепел самый полезный для озимого чеснока

Зола действует как природный антисептик, защищает чеснок от гнили и почвенных вредителей.

Благодаря калию и кальцию головки вырастают плотными, сочными и хорошо сохраняются всю зиму.

Подкормка вносится только один раз — и этого хватает для сбора богатого урожая.

Следует знать, что нельзя использовать для подкормки почвы свежий навоз осенью, он обжигает корни и вредит чесноку. Пепел более мягкий и безопасный вариант, который проверен годами.