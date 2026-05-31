Малина способна щедро уродить крупными и сладкими ягодами, но только при правильном уходе. Одним из ключевых этапов является своевременная подкормка, ведь недостаток питательных веществ может сказаться на количестве и качестве урожая.

Какие элементы нужны малине в разные периоды роста и как не навредить кустам, читайте в материале Deccoria.pl.

Одной из важнейших мер по уходу за малиной является удобрение — обеспечить обильный урожай, а также рост без болезней. Садоводы объясняют, что в начале весны решающим является азот, отвечающий за формирование зеленой массы. Впрочем, в период цветения и созревания плодов важны калий, фосфор, магний и кальций.

Важно помнить, что малина не любит чрезмерной подкормки. Более того, оно даже может навредить. Если переборщить с кальцием, то это повлияет на сладость и качество плодов, а большое количество азота приведет к чрезмерному росту листьев и навредит плодоношению.

Удобрения для малины

Первое удобрение следует делать в начале вегетационного периода — в марте и апреле. В июне кусты снова нужно подкормить к предстоящему сезону плодоношения.

Компост

Для подкормки лучше всего подойдет хорошо разложенный компост — это особенно важно для молодой малины после посадки. Рассыпьте его слоем толщиной около 5 см вокруг кустов;

Раствор окопника

Поместите примерно 1 кг побегов, листьев и цветов окопника в ведро. Залейте их 10 литрами воды и оставьте в темном месте на 2-3 недели периодически помешивая. Процедите раствор, разведите его в соотношении 1:5 и полейте кусты.

Кофейная гуща

Малина тоже любит кофе. Однако не используйте мокрую кофейную гущу — ее нужно сначала высушить. Затем рассыпьте гущу под кустами малины, создавая слой толщиной 2 сантиметра, и осторожно перемешайте с грунтом, а затем полейте водой.

Банановая кожура

Нарежьте несколько банановых шкурок на мелкие кусочки и высушите. Затем измельчите их в порошок, рассыпьте под малину — примерно 2 столовые ложки на куст. Слегка перемешайте с верхним слоем почвы и полейте.

