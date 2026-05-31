Посыпьте этим малину в июне — ягоды будут большими, сладкими и сочными
Садоводы предостерегают: избыток удобрений не менее опасен для кустов малины, чем их дефицит.
Малина способна щедро уродить крупными и сладкими ягодами, но только при правильном уходе. Одним из ключевых этапов является своевременная подкормка, ведь недостаток питательных веществ может сказаться на количестве и качестве урожая.
Какие элементы нужны малине в разные периоды роста и как не навредить кустам, читайте в материале.
Одной из важнейших мер по уходу за малиной является удобрение — обеспечить обильный урожай, а также рост без болезней. Садоводы объясняют, что в начале весны решающим является азот, отвечающий за формирование зеленой массы. Впрочем, в период цветения и созревания плодов важны калий, фосфор, магний и кальций.
Важно помнить, что малина не любит чрезмерной подкормки. Более того, оно даже может навредить. Если переборщить с кальцием, то это повлияет на сладость и качество плодов, а большое количество азота приведет к чрезмерному росту листьев и навредит плодоношению.
Удобрения для малины
Первое удобрение следует делать в начале вегетационного периода — в марте и апреле. В июне кусты снова нужно подкормить к предстоящему сезону плодоношения.
Компост
Для подкормки лучше всего подойдет хорошо разложенный компост — это особенно важно для молодой малины после посадки. Рассыпьте его слоем толщиной около 5 см вокруг кустов;
Раствор окопника
Поместите примерно 1 кг побегов, листьев и цветов окопника в ведро. Залейте их 10 литрами воды и оставьте в темном месте на 2-3 недели периодически помешивая. Процедите раствор, разведите его в соотношении 1:5 и полейте кусты.
Кофейная гуща
Малина тоже любит кофе. Однако не используйте мокрую кофейную гущу — ее нужно сначала высушить. Затем рассыпьте гущу под кустами малины, создавая слой толщиной 2 сантиметра, и осторожно перемешайте с грунтом, а затем полейте водой.
Банановая кожура
Нарежьте несколько банановых шкурок на мелкие кусочки и высушите. Затем измельчите их в порошок, рассыпьте под малину — примерно 2 столовые ложки на куст. Слегка перемешайте с верхним слоем почвы и полейте.
