Посыпьте это под лаванду — и кусты зацветут, как никогда раньше

Лаванда. / © unsplash.com

Реклама

Лаванда — украшение любого сада. Это многолетнее растение с приятным, интенсивным ароматом, который отпугивает комаров, клещей и тлей. Она прекрасно сочетается с другими растениями на клумбах и прекрасно выглядит в горшках на террасах и балконах.

Как ухаживать за лавандой и какое домашнее удобрение идеально подпитает ее.

Как ухаживать за лавандой

Лаванда будет лучше расти на солнечном месте. Это растение любит хорошо дренированную почву — желательно щелочную. Полив должен быть умеренным, но регулярным (больше воды только в периоды жары и засухи). Избегайте переувлажнения, поскольку это способствует развитию грибковых заболеваний.

Реклама

Важным в уходе является обрезка побегов на одну треть весной. Для этого следует использовать острые секаторы, чтобы снизить риск заражения растения. Следует убрать мертвые и одревесневшие побеги и придать растению шаровидную форму.

Летом также хорошей идеей будет удаление увядших цветочных головок, чтобы стимулировать растение к повторному цветению.

Подкормка лаванды

Умеренное удобрение также важно. Впрочем, стоит помнить, что лаванда не любит сильных химикатов. Садоводы советуют в марте посыпать ее кусты домашним удобрением, а уже в июне растение порадует обильным цветением.

Яичная скорлупа — находка для удобрения лаванды. Сварите яйца в несоленой воде, раздавите скорлупу и залейте водой. Через несколько дней полейте лаванду и посыпьте скорлупу под растение, смешав с верхним слоем почвы.

Реклама

Это обеспечит растение ценными питательными веществами — железом, кремнием, кальцием, серой и цинком — стимулирующими и усиливающими цветение. Это также естественным образом восстановит щелочной pH почвы.

