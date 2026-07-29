Посыпьте грядки или полейте под корень: домашнее удобрение для огурцов, которое продолжит плодоношение до заморозков

Огурцы. / © pexels.com

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Древесная зола — одно из лучших натуральных удобрений для огурцов в середине лета. Она содержит минералы, стимулирующие обильное цветение, образование завязи и длительное плодоношение. Однако, чтобы не навредить растениям, использовать золу нужно правильно.

Чем полезна древесная зола для огурцов, как ее вносить и какие ошибки следует избегать, читайте в материале.

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Древесная зола — это натуральное минеральное удобрение, которое образуется после сжигания чистой древесины. Оно идеально подходит для удобрения огурцов и даже может заменить купленные в магазине комплексные удобрения.

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Древесная зола содержит почти все элементы, необходимые для огурцов- калий, фосфор, железо, кальций, магний и ряд микроэлементов, включая бор, молибден, медь, цинк, кремний и серу. Важно, что она не содержит хлора, к которому огурцы особенно чувствительны.

Какие преимущества удобрения огурцов золой:

более крепкие стебли,

насыщенно-зеленые, здоровые листья,

уровни, формованные и сочные плоды без горечи,

улучшение структуры почвы,

снижение риска грибковых заболеваний,

продолжительнее цветение и урожайность огурцов.

Как использовать золу

Лучше всего вносить золу каждые две недели в период цветения и завязывания плодов. Именно тогда растения больше нуждаются в калии, который содержится в натуральных удобрениях.

Однако важно помнить, что зола повышает pH почвы. Если он выше 7,0, лучше избегать ее использования и выбирать другие удобрения для огурцов. Нельзя использовать золу одновременно с азотными удобрениями, поскольку их эффективность будет ослаблена.

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Самый простой способ внесения сухой древесной золы — рассыпать ее вокруг кустов огурцов и смешать с верхним слоем грунта граблями или сапой. Затем грядку следует тщательно полить отстоявшейся водой комнатной температуры.

Внося сухую золу, будьте осторожны, чтобы не посыпать ею листья — они могут испечь. Лучше всего вносить золу в безветренный день.

Другой способ использования огуречной золы — приготовить жидкое удобрение. Оно действует быстрее, поскольку питательные вещества в растворе быстро доходят до корней растения и могут быть немедленно использованы.

Рецепт жидкого удобрения для огурцов такой: насыпьте один стакан просеянной древесной золы в воронку, залейте 10 л теплой воды и перемешайте. Оставьте настаиваться как минимум на 24 часа, чтобы высвободились все полезные минералы. Поливайте каждый куст 1-2 литрами этого раствора, направляя струю непосредственно на корни, не смачивая листьев.

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Напомним, мы писали о главной ошибке во время поливки огурцов. Пожелтение листьев огурцов очень часто на огороде, но с помощью простых кухонных ингредиентов и правильной поливки растение можно быстро спасти.

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