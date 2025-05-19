Как вырастить большой лук / © Pixabay

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Иногда выращивание лука может превратиться в настоящее испытание. И дело не в том, что за ним сложно ухаживать, ведь культура совсем неприхотлива и не требует особых условий для роста. Основной проблемой, как говорят опытные огородники, является коварная луковая муха. Ее личинки появляются прямо из отложенных в почве яиц и безжалостно выгрызают сочные луковицы изнутри. Затем растение гибнет, и урожай не удается собрать. Рассказываем, как бороться с луковой мухой, чтобы получить из своей грядки много большого и сочного лука.

Чем посыпать грядку с луком, чтобы защитить растения от луковой мухи и получить богатый урожай

Есть проверенное средство, которое поможет не только спасти грядки, но и вырастить по-настоящему крупные луковицы. И оно состоит из обычных ингредиентов.

Эта смесь на основе древесной золы является простым, но крайне действенным средством от вредителей. Чтобы приготовить порошок, нужно взять:

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1 кг древесной золы;

1 кг табачной пыли;

5 столовых ложек пищевой соды.

Все ингредиенты нужно хорошо перемешать, а затем эту смесь рассыпать по грядке. Важно знать: посыпать лук нужно не раз. Обработку проводят в мае-июне дважды или трижды, прежде чем муха успеет отложить яйца.

Пепел не только от вредителей: какая его польза

Эта органика имеет двойную пользу. Помимо отпугивания насекомых, древесный пепел стимулирует рост и развитие растения, активизируя обменные процессы. Лук начинает формировать крупные плотные головки, как раз те самые, размером с кулак.

Эффект такого средства значительно шире, чем кажется на первый взгляд. Комбинация пепла, табака и соды защищает не только от луковой мухи. Средство помогает забыть о других насекомых-вредителях:

тли;

улиток;

длинноносиков.

Такая смесь проста, недорога, эффективна и проверена временем.

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