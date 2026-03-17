Даже опытные огородники иногда сталкиваются с проблемой: лук растет, но головки остаются мелкими или начинают портиться еще на грядке. Часто причина кроется не в погоде, а в недостатке правильной подкормки в нужный момент. Именно поэтому многие хозяева пользуются средством, которое готовят по простому рецепту, что передается из поколения в поколение. Это не сложное удобрение и не дорогая химия, а доступная смесь из нескольких действительно работающих ингредиентов.

Как приготовить подкормку для лука

Для приготовления требуется всего три компонента: горчичный порошок, табачная пыль и древесная зола. Ингредиенты смешивают в равных пропорциях и хранят в сухом месте. Готовую смесь рассыпают тонким слоем между рядами лука.

Каждый компонент в смеси выполняет свою функцию.

Горчичный порошок улучшает микрофлору почвы и отпугивает вредителей.

Табачная пыль эффективно защищает от луковой мухи и других насекомых.

Древесный пепел снабжает растение калием и фосфором, отвечающими за формирование большой луковицы.

В сочетании эти ингредиенты не только подкармливают, но и защищают растение, что особенно важно в период роста.

Когда и как правильно применять

Лучшее время для использования — когда начинает формироваться головка. Именно в этот период лук требует максимум питательных веществ и защиты.

Смесь рассыпают по сухой почве, после чего слегка разрыхляют землю или поливают. Достаточно 1-2 раза в сезон.

После такой подкормки лук не только увеличивается в размере, но и становится плотнее. Он реже гниет и гораздо лучше сохраняется зимой. Кроме того, растения выглядят здоровее, а перо дольше остается зеленым и крепким.