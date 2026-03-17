Посыпьте грядку — и лук вырастет с кулак: рецепт средства, которое передают из поколения в поколение
Какую смесь из доступных ингредиентов следует посыпать в междурядье, чтобы получить обильный урожай больших головок лука без гнили.
Даже опытные огородники иногда сталкиваются с проблемой: лук растет, но головки остаются мелкими или начинают портиться еще на грядке. Часто причина кроется не в погоде, а в недостатке правильной подкормки в нужный момент. Именно поэтому многие хозяева пользуются средством, которое готовят по простому рецепту, что передается из поколения в поколение. Это не сложное удобрение и не дорогая химия, а доступная смесь из нескольких действительно работающих ингредиентов.
Как приготовить подкормку для лука
Для приготовления требуется всего три компонента: горчичный порошок, табачная пыль и древесная зола. Ингредиенты смешивают в равных пропорциях и хранят в сухом месте. Готовую смесь рассыпают тонким слоем между рядами лука.
Каждый компонент в смеси выполняет свою функцию.
Горчичный порошок улучшает микрофлору почвы и отпугивает вредителей.
Табачная пыль эффективно защищает от луковой мухи и других насекомых.
Древесный пепел снабжает растение калием и фосфором, отвечающими за формирование большой луковицы.
В сочетании эти ингредиенты не только подкармливают, но и защищают растение, что особенно важно в период роста.
Когда и как правильно применять
Лучшее время для использования — когда начинает формироваться головка. Именно в этот период лук требует максимум питательных веществ и защиты.
Смесь рассыпают по сухой почве, после чего слегка разрыхляют землю или поливают. Достаточно 1-2 раза в сезон.
После такой подкормки лук не только увеличивается в размере, но и становится плотнее. Он реже гниет и гораздо лучше сохраняется зимой. Кроме того, растения выглядят здоровее, а перо дольше остается зеленым и крепким.