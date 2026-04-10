Чем отчистить ковер / © Фото из открытых источников

Реклама

Ковер — это не только элемент декора, создающий уют в доме, но и настоящий накопитель запахов и грязи. Особенно сложно избавиться от устаревших пятен и неприятного запаха, который въедается в волокна. Однако существует проверенный способ, который используют опытные хозяйки без дорогой химии и сложных процедур.

Чем отчистить ковер от грязи и неприятного запаха

Одно из самых эффективных средств — бура или тетраборат натрия. Это порошок, который хорошо впитывает влагу, нейтрализует запахи и помогает расщеплять загрязнения. Его давно используют в быту для очищения тканей и поверхностей.

Чтобы освежить ковер, нужно равномерно рассыпать сухую буру по поверхности, уделяя внимание проблемным зонам. Оставьте ее как минимум на час, а лучше — на 2 часа. За это время порошок вытянет запахи и часть загрязнений из глубины ворса. После этого тщательно пропыленосый ковер.

Реклама

Результат будет заметен сразу: исчезнет затхлость, ковер станет свежее и чище на вид.

Как убрать пятна и усилить эффект

Для выведения пятен на ковре буру можно смешать с небольшим количеством воды или уксуса. Сделайте легкую пасту, нанесите на загрязненный участок и оставьте до высыхания. Затем осторожно удалите остатки щеткой или пылесосом.

Такой способ особенно хорошо работает с устаревшими пятнами, следами напитков и бытовыми загрязнениями. Бура не просто очищает поверхность, а помогает вытащить грязь из глубины волокон.

Почему этот метод действительно самый эффективный для чистки ковров

Бура обладает естественными антисептическими свойствами, поэтому не только убирает запахи, но и устраняет причину их появления — бактерии. Она действует глубже, чем обычные освежители, только маскирующие проблему.

Реклама

Кроме того, это средство не портит структуру ткани и подходит для регулярного использования, если соблюдать простые правила.