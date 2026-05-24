Стрелкование лука — одна из самых распространенных проблем, с которыми сталкиваются огородники. Как только растение начинает выпускать стрелки, большая часть питательных веществ идет не на формирование большой луковицы, а на цветение. В результате головки вырастают мелкими и плохо хранятся зимой. Однако еще наши бабушки знали простой способ, помогавший избежать этой проблемы без дорогих препаратов. Для этого они использовали обычную древесную золу.

Почему лук начинает стрелковать

Специалисты объясняют, что чаще всего лук выпускает стрелки из-за перепадов температуры, неправильного хранения сеянки и нехватки питательных веществ.

Особенно часто проблема возникает после холодной весны или резких ночных похолоданий. Также стрелкование может провоцировать чрезмерную влажность и истощенную почву.

Зачем посыпать междурядья лука пеплом

Опытные огородники советуют регулярно посыпать междурядья древесной золой. Зола содержит калий, кальций, фосфор и другие полезные микроэлементы, которые укрепляют растение и помогают правильно формировать луковицу.

Кроме того, пепел уменьшает кислотность почвы, отпугивает часть вредителей и помогает земле дольше оставаться рыхлой после полива.

Лучше всего посыпать междурядья тонким слоем по влажной почве. На один квадратный метр обычно используют примерно стакан сухого пепла. После этого землю можно слегка разрыхлить.

Огородники советуют повторять процедуру каждые две-три недели, особенно в период активного роста лука.

