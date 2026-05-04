Чем подкормить клубнику весной / © unsplash.com

Реклама

Опытные дачники поделились проверенным способом, помогающим ремонтантной клубнике давать урожай волна за волной почти до холодов.

По их словам, дело не в дорогих препаратах или сложных схемах ухода. Главное — правильно замульчировать грядки в нужный момент.

Что нужно сделать, чтобы клубника обильно давала урожай

Под каждый куст следует подсыпать 2-3 горсти сухой хвойной подстилки, формируя слой примерно 8-10 сантиметров. Лучшее время для этого — период цветения и появления завязи. Именно тогда растение тратит больше сил и требует дополнительной защиты.

Реклама

После такого простого ухода кусты начинают дольше сохранять силу, а плодоношение становится активнее и продолжительнее.

Почему хвоя помогает увеличить урожай клубники

Хвойная мульча создает стабильный микроклимат у корней и улучшает условия роста растения. Она:

дольше удерживает влагу после полива;

не дает земле перегреваться в жару;

сдерживает появление сорняков;

снижает риск гнили и грибковых заболеваний;

защищает ягоды от контакта с влажной землей.

Благодаря этому плоды остаются чистыми, плотными и меньше портятся.

Почему это особенно важно для ремонтантной клубники

Ремонтантная клубника отдает урожай несколько раз в сезон, поэтому быстрее истощается. Если не поддержать кусты, ягоды мельчают, а плодоношение слабеет. Именно поэтому мульчирование является одним из самых эффективных и доступных способов помочь растению.

Реклама

Если хотите собирать крупные ягоды не несколько недель, а почти до осени, попробуйте этот метод уже сейчас. Иногда настоящий секрет рекордного урожая скрывается не в магазинных удобрениях, а в обычной мульче.

Новости партнеров