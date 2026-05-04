- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 98
- Время на прочтение
- 2 мин
Посыпьте три горсти этого под клубнику — и ягоды будете собирать ведрами: простой секрет дачников
Многие хозяева тратят немалые средства на подкормку, надеясь получить большие и сладкие ягоды клубники. Однако секрет обильного плодоношения часто гораздо проще и доступнее.
Опытные дачники поделились проверенным способом, помогающим ремонтантной клубнике давать урожай волна за волной почти до холодов.
По их словам, дело не в дорогих препаратах или сложных схемах ухода. Главное — правильно замульчировать грядки в нужный момент.
Что нужно сделать, чтобы клубника обильно давала урожай
Под каждый куст следует подсыпать 2-3 горсти сухой хвойной подстилки, формируя слой примерно 8-10 сантиметров. Лучшее время для этого — период цветения и появления завязи. Именно тогда растение тратит больше сил и требует дополнительной защиты.
После такого простого ухода кусты начинают дольше сохранять силу, а плодоношение становится активнее и продолжительнее.
Почему хвоя помогает увеличить урожай клубники
Хвойная мульча создает стабильный микроклимат у корней и улучшает условия роста растения. Она:
дольше удерживает влагу после полива;
не дает земле перегреваться в жару;
сдерживает появление сорняков;
снижает риск гнили и грибковых заболеваний;
защищает ягоды от контакта с влажной землей.
Благодаря этому плоды остаются чистыми, плотными и меньше портятся.
Почему это особенно важно для ремонтантной клубники
Ремонтантная клубника отдает урожай несколько раз в сезон, поэтому быстрее истощается. Если не поддержать кусты, ягоды мельчают, а плодоношение слабеет. Именно поэтому мульчирование является одним из самых эффективных и доступных способов помочь растению.
Если хотите собирать крупные ягоды не несколько недель, а почти до осени, попробуйте этот метод уже сейчас. Иногда настоящий секрет рекордного урожая скрывается не в магазинных удобрениях, а в обычной мульче.