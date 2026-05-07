"Потерянный город" с огромной пирамидой: архитектор-любитель заявил о сенсационном открытии (фото)

Подводная пирамида возле Луизианы влечет за собой сбои техники

Архитектор-любитель из США заявил о сенсационном открытии — якобы он нашел «потерянный город» с огромной пирамидой на дне Мексиканского залива у побережья Луизианы. По его словам, загадочное сооружение вызывает сбои в работе компасов и навигационной техники, что уже сравнивают с «эффектом Бермудского треугольника».

Об этом говорится в материале dailystar.

Бывший архитектор Джордж Желе утверждает, что более 50 лет исследовал район у островов Шанделер на востоке Луизианы. Он убежден, что под водой скрыты остатки древней цивилизации, которая могла существовать около 12 тысяч лет назад, еще до завершения ледникового периода.

По словам Желе, на дне залива расположены сотни построек, засыпанных илом. Наибольшее внимание привлекла гигантская пирамида высотой примерно в 85 м.

Исследователь считает, что эта структура создает мощные электромагнитные аномалии. Он утверждает, что рядом с пирамидой компасы начинают хаотично вращаться, а электронное оборудование на лодках выходит из строя.

Местный рыбак Рики Робин, неоднократно возивший Желе к месту исследований, подтвердил странное поведение техники.

«На лодке перестает работать буквально все. Вся электроника ведет себя так, словно ты попал в Бермудский треугольник», — рассказал он местному телеканалу WWL-TV.

Сам Желе назвал подводный комплекс «Кресцентис». По его оценкам, постройки лежат примерно на 9-метровой глубине и покрыты слоем ила толщиной более 30 м.

Исследователь предполагает, что город затонул около 11 700 лет назад из-за повышения уровня океана после завершения последнего ледникового периода. Он также заявляет, что расположение объекта имеет «географическую связь» с Большой пирамидой Гизы в Египте.

Что известно о гранитных глыбах

Одним из главных аргументов Желе являются обнаруженные под водой гранитные глыбы. По его словам, в природном ландшафте Луизианы такого камня нет.

«Кто-то транспортировал миллиарды камней по реке Миссисипи и собрал их у территории, где впоследствии появился Новый Орлеан», — заявил он.

Впрочем, ученые относятся к сенсационной теории скептически. Еще в 1980-х годах исследователи из Техасского университета A&M предполагали, что гранитные глыбы могли быть балластом испанских или французских кораблей, которые сбрасывали для облегчения судов на мелководье.

Другие археологи считают, что подводные насыпи могут являться остатками искусственного рифа, созданного в 1940-х годах.

Бывший государственный археолог Луизианы также заявил, что место больше похоже на результат сброса камня с барж, однако признал: вопрос о том, почему это сделали именно там, остается открытым.

Несмотря на сомнения ученых, Джордж Желе не отказывается от своей версии и убежден, что открытие может изменить представление о древней истории Северной Америки.

