Потом не будете прореживать: соседка показала интересный способ, как сеять морковь с помощью банки

Предлагаем необычный способ, как посеять морковь, чтобы не было густо и не пришлось прореживать.

Еще одним плюсом высева моркови, чтобы не было густо, является то, что она произрастает очень большой. Вы точно будете довольны результатом. А понадобится вам всего одна обычная банка. Соседка поделилась увлекательным методом, который она употребляет уже не один год. Попытайтесь и вы.

Как посадить морковь без прореживания: способ первый

На грядке с помощью банки делаете вплотную друг к другу углубления, вдавливая емкость в грунт на 2-3 см. Образовавшиеся круглые лунки полейте водой. Теперь туда можно посеять по кругу 3-5 семян моркови.

Далее засиваете каждую лунку землей. Вторую и следующую строки нужно сделать максимально удобными для себя. Например, можно отступить на ширину плоскореза или тяпки. Так вам будет удобнее позже ухаживать за кустами моркови.

Посеянная морковь вырастет довольно кучно – по 3-5 штук в одной лунке. Но прореживать ее не нужно! Корнеплодам точно хватит места и питательных веществ. В таком случае растения будут помогать друг другу.

Хитрый способ высева моркови, чтобы не было густо

В этом случае грядка с морковью будет создана по соседству с луком. Семена моркови высеваются по краю грядки, вплотную к луку. По периметру грядки производятся углубления между рядами с помощью банки.

В каждую лунку кладется также по 3-5 семян, которые присыпаются влажной почвой. Как только вы уберете лук, морковь можно будет окучить, чтобы корнеплоды не начали зеленеть.

Такой способ имеет двойную пользу – помогает бороться с моквяной и луковой мухой, а также уплотняет высадку.

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