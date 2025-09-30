- Дата публикации
Потратьте 5 минут в сентябре-октябре — и уменьшите счета за отопление зимой
До старта отопительного сезона в Украине осталось совсем немного времени. Поэтому откладывать подготовку уж точно не стоит. Достаточно уделить батареям в своем доме 5–10 минут, и зимой вам не придется переплачивать за тепло.
Речь идет об элементарной очистке радиаторов. Этот шаг многие игнорируют, хотя именно они гарантируют эффективную работу системы отопления и отсутствие лишних затрат.
Почему стоит почистить батареи еще в сентябре-начале октября
Несмотря на теплое начало осени, все отлично понимают: прохлада не за горами. Отопление включается не по календарю, а по температурным показателям. Если среднесуточная температура несколько дней держится на уровне +8…+10 °С, тепло дома подают очень быстро. Так что неожиданное похолодание может застать врасплох — а подготовиться лучше заранее.
Сентябрь-октябрь — самое удобное время, чтобы привести батареи в строй. Это легко, быстро и выгодно.
Как чистка радиаторов влияет на здоровье и кошелек.
Для здоровья. Накопившаяся на батареях пыль с первым теплым потоком поднимется в воздух. Вместе с ним в комнате начнут циркулировать аллергены, пылевые клещи и пыльца. Это чревато ухудшением самочувствия людей с астмой, сезонными аллергиями или слабым иммунитетом, особенно у детей.
Для бюджета. Загрязненные батареи хуже отдают тепло. Пыль и грязь работают как изоляция, из-за чего комната прогревается медленнее. В результате тратится больше энергии — а платить приходится больше.
Как быстро очистить батареи
Все просто и занимает считанные минуты:
наружную поверхность протрите сухой или немного влажной микрофибровой салфеткой — она легко собирает пыль, не царапая покрытие;
чтобы удалить пыль внутри радиатора, используйте обычный фен: струя воздуха выгонит грязь вниз, где ее можно быстро убрать пылесосом;
для удобства можно подложить под батарею полиэтиленовый пакет — тогда весь мусор соберется в нем, и пол останется чистым.
Никаких дорогих средств или специальных щеток не требуется. Всего несколько минут — и вы получаете чистый воздух дома и ощутимую экономию на отоплении зимой.