Что нужно сделать осенью, чтобы зимой экономить на обожженных

Речь идет об элементарной очистке радиаторов. Этот шаг многие игнорируют, хотя именно они гарантируют эффективную работу системы отопления и отсутствие лишних затрат.

Почему стоит почистить батареи еще в сентябре-начале октября

Несмотря на теплое начало осени, все отлично понимают: прохлада не за горами. Отопление включается не по календарю, а по температурным показателям. Если среднесуточная температура несколько дней держится на уровне +8…+10 °С, тепло дома подают очень быстро. Так что неожиданное похолодание может застать врасплох — а подготовиться лучше заранее.

Сентябрь-октябрь — самое удобное время, чтобы привести батареи в строй. Это легко, быстро и выгодно.

Как чистка радиаторов влияет на здоровье и кошелек.

Для здоровья. Накопившаяся на батареях пыль с первым теплым потоком поднимется в воздух. Вместе с ним в комнате начнут циркулировать аллергены, пылевые клещи и пыльца. Это чревато ухудшением самочувствия людей с астмой, сезонными аллергиями или слабым иммунитетом, особенно у детей.

Для бюджета. Загрязненные батареи хуже отдают тепло. Пыль и грязь работают как изоляция, из-за чего комната прогревается медленнее. В результате тратится больше энергии — а платить приходится больше.

Как быстро очистить батареи

Все просто и занимает считанные минуты:

наружную поверхность протрите сухой или немного влажной микрофибровой салфеткой — она легко собирает пыль, не царапая покрытие;

чтобы удалить пыль внутри радиатора, используйте обычный фен: струя воздуха выгонит грязь вниз, где ее можно быстро убрать пылесосом;

для удобства можно подложить под батарею полиэтиленовый пакет — тогда весь мусор соберется в нем, и пол останется чистым.

Никаких дорогих средств или специальных щеток не требуется. Всего несколько минут — и вы получаете чистый воздух дома и ощутимую экономию на отоплении зимой.