Как нельзя разбивать яйца / © Unsplash

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Самая очевидная причина, почему не следует разбивать яйца ножом — это попадание мелких обломков скорлупы в блюдо. Если вы пользуетесь ножом, часто получаете слишком острые края и множество маленьких фрагментов, которые могут оказаться внутри яйца. Они не только портят вкус блюда, но могут быть крайне опасными, особенно для детей.

Еще одна причина, почему не следует использовать нож, чтобы разбить сырое яйцо — это высокая вероятность повреждения желтка. Это не очень критично, однако для приготовления некоторых блюд, например яичницы или яйца пашот, необходимо, чтобы желток оставался целым и невредимым, иначе внешний вид и текстура блюда будут испорчены.

Следует отметить, что нож очень часто контактирует на кухне с самыми разными продуктами. Мы режем им сырое мясо или рыбу. Если вы используете один нож для всех дел и не уверены, что тщательно его промываете после каждого использования, существует высокий риск попадания внутрь бактерий, в частности сальмонеллы. А они могут привести к пищевому отравлению.

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Четвертая причина, хотя и банальная, однако о ней часто забывают. Использование ножа требует определенной ловкости и аккуратности. Для многих может показаться неудобным сам процесс разбивания яиц этим кухонным предметом. Есть более комфортные и безопасные способы это сделать.

Как лучше разбивать яйца? Прежде всего следует отметить, что на рынке существует множество разнообразных устройств, которые были разработаны для разбивания яиц и минимизируют риск попадания внутрь скорлупы или бактерий. Однако вы также можете разбивать яйца о любую плоскую поверхность. Так вы быстро уберете скорлупу, не повредив при этом защитную пленку, сдерживающую кислород от попадания внутрь.

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