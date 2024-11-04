Повара рассказали, что делать, если блины прилипают к сковороде и рвутся

Украинцы любят готовить блины на завтрак или как десерт. Однако очень часто случается такое, что они прилипают к сковороде и рвутся.

Нередко, если приготовить тесто неправильно, блины прилипают к поверхности сковороды, а то вообще рвутся во время переворачивания. Существует несколько основных причин, почему так происходит:

вы выбрали новую сковороду для жарки;

налили тесто на еще не нагревшуюся сковородку;

добавили в тесто много сахара, который сделал его редким;

не смазали сковороду;

поставили сковороду на большую комфорку, а потому блины прилипают посередине.

Что делать, чтобы блины не прилипали к сковороде

В первую очередь, важно хорошо нагреть сковороду, затем влить достаточное количество масла или растопить сливочное масло (здесь все зависит от индивидуальных пожеланий). В процессе жарки смотрите, чтобы блины хорошо отходили от поверхности.

Повара советуют оставить готовое тесто перед жаркой на 30 минут при комнатной температуре. Ведь когда оно холодное, то может запросто прилипать к горячей поверхности сковородки. Когда истечет полчаса, влейте в тесто несколько ложек растительного масла и тщательно перемешайте смесь.

Если блины прилипают из-за того, что у вас получилось слишком жидкое тесто, вместо растительного масла всыпьте немного муки.

Лучше всего, говорят профессионалы, использовать чугунную сковородку, но если у вас такой нет, то подойдет любая с качественным антипригарным покрытием.

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