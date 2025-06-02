Большинство людей используют зеркало, чтобы поправить свою одежду или прическу, и не знают о его подлинном потенциале. Но если понимать, куда повесить зеркало, можно привлечь в дом больше гармонии, благополучия и удачи. Об этом пишет ресурс Ukr.Media.

Забудьте про зеркало напротив двери. Это самая распространенная ошибка — вешать зеркало напротив входа. Вместо того чтобы привлечь положительную энергию к дому, оно будет отражать его обратно. Считается, что таким образом человек сам себя лишает хороших возможностей и счастья, не давая им шанса задержаться в его доме.

Слева от входа — энергия попадает прямо в сердце дома. Лучшее место для зеркала, где оно полностью раскроет свою магическую силу — слева от двери, примерно на уровне сердца. В этом положении оно будет улавливать положительную энергию, которая только заходит в дом, и будет помогать ей остаться в нем.

Зеркало в гостиной умножает изобилие. В гостиной зеркало лучше размещать напротив чего-то, что вы хотите приумножить: праздничный стол, семейные фото, красивый вид за окном. Это «визуальное усиление» работает как символ изобилия. Но никогда не размещай его напротив беспорядка, так можно увеличить хаос в своей жизни.

Кухня — неожиданный источник финансовой энергии. Если повесить зеркало напротив холодильника или стола с едой, можно создать «иллюзию изобилия», которую будет подхватывать подсознание. Чем «богаче» отражение, тем больше шансов на финансовую стабильность. Важно знать: зеркало должно быть без пятен и пыли — грязь блокирует положительную энергию.