Power bank, EcoFlow или генератор: что выбрать для квартиры

Что лучше выбрать для кваритиры

Из-за массированных атак россиян на энергетическую инфраструктуру Украины, украинцы вынуждены быстро искать и применять дома различные способы автономного питания.

Хотя обычные павербанки помогают оставаться на связи несколько часов, они способны поддержать лишь один-два гаджета и сами нуждаются в длительной зарядке. Если же у вас большая семья или работа напрямую зависит от наличия электричества, стоит рассмотреть более мощные альтернативы, такие как генераторы или портативные зарядные станции.

ТСН.ua рассказывает, что лучше выбрать для квартиры и на какие характеристики следует обратить внимание.

Генератор — это устройство, которое производит свет путем сжигания топлива, например бензина или дизеля, и хорошо подходит для длительного питания большого количества приборов.

Зато зарядная станция, известная многим под брендом EcoFlow, работает как огромный аккумулятор, который накапливает энергию из розетки и сохраняет ее для дальнейшего использования.

Несмотря на то, что станции стоят дороже павербанков, они гораздо мобильнее и легче генераторов, что делает их идеальным решением для квартир или офисов.

Сегодня в Украине представлены модели в разных ценовых категориях, поэтому каждый может выбрать вариант под свои потребности и бюджет. Выбор между генератором и зарядной станцией зависит от ваших условий проживания и задач, которые нужно решать во время блэкаутов.

Мощный и независимый генератор

Вы можете смело выбирать генератор, если вам нужно питать большую технику, например холодильник, бойлер или стиральную машину. Его главное преимущество — бесконечная работа, пока у вас есть топливо (бензин или дизель). Вам не нужно ждать, пока появится свет в розетке, чтобы его «зарядить», поэтому он дает полную автономность.

Однако за его «независимость» придется заплатить своим комфортом. Генераторы очень громкие, что может мешать вам и соседям.

Выбирайте генератор, если вам нужно питать крупную технику / © Фото из открытых источников

Из-за выделения вредных выхлопных газов, их категорически нельзя использовать непосредственно в квартире или на балконе — только на улице. Кроме того, они тяжелые и громоздкие, поэтому их сложно переносить без специального транспорта.

Тихая и комфортабельная зарядная станция

Зарядная станция — это, по сути, очень большой и умный павербанк. Она работает абсолютно бесшумно и не выделяет никаких вредных газов, поэтому ее можно смело ставить даже возле кровати. Она легкая и компактная, ее удобно переносить за ручку или брать с собой в авто.

Современные модели заряжаются очень быстро, что критически важно, когда свет включают всего на пару часов.

Зарядная станция — это, по сути, очень большой и умный павербанк

Однако есть и минусы: такая станция полностью зависит от розетки: если электричество не будут включать долго, вы не сможете ее зарядить. Также ее мощность ограничена — она прекрасно справится с гаджетами, ноутбуком или лампами, но бюджетные модели не потянут длительную работу мощных обогревателей или стиралок.

Что выбрать для квартиры, а что — для дома

Выбор между генератором и зарядной станцией зависит от ваших условий и задач. Генератор — это лучший вариант для частных домов, поскольку его мощности хватает для работы всей техники (насосов, бойлеров, холодильников) в течение длительного времени. Несмотря на то, что он требует значительного запаса топлива и очень шумный, однако он может обеспечить полную энергонезависимость вашего дома.

Зарядная станция EcoFlow идеально подходит для квартир, офисов или выездов на природу. Она работает тихо и экологично, позволяя поддерживать работу гаджетов, ноутбуков и мелкой бытовой техники во время непродолжительных отключений.

Выбирая зарядную станцию, вам стоит обратить внимание на емкость аккумулятора, скорость его зарядки, габариты и возможность подключения солнечных панелей для дополнительной автономности.

Поэтому, если для обеспечения комфорта дома вам нужна максимальная мощность и вы имеете место на улице для установки — выбирайте генератор. Если же вы ищете тихое, мобильное решение для базовых потребностей в помещении — остановитесь на зарядной станции.

Ранее ТСН.ua рассказывал, как выбрать зарядную станцию для дома, которая заряжается за час. По мнению экспертов, такие устройства, как EcoFlow River 2 Pro, предлагают сбалансированное сочетание цены, мобильности и технических возможностей. Это позволяет закрыть базовые потребности тысяч украинцев во время длительных отключений света.

