Появился новый тип личности: кто такие отроверты и что о них известно

Обычно, когда говорят о личности, людей условно разделяют только на интроверты и экстраверты. Первые более открыты к общению и получают от него энергию, вторые же более осторожны в выборе круга близких и скорее слушают, чем стремятся говорить.

Однако в последнее время в психологических дискуссиях появился новый термин — “отроверты”. Его автором стал американский психиатр Рами Каминский, впервые описавший эту концепцию в издании New Science. Научное сообщество до сих пор не пришло к единственному выводу о достоверности его гипотезы, ведь часть специалистов относится к ней с заметным скепсисом.

Кто такие отроверты

По мнению Камински, главная особенность отровертов состоит в их независимости от социальных групп. Они не нуждаются в внутренней потребности в сообществе, сосредоточены на собственном внутреннем мире и формируют личные правила вместо подражания общественным традициям. При этом они способны к глубоким и искренним связям, но только с теми, кому действительно доверяют.

Основные черты отровертов:

Отстраненность от коллективов — в отличие от интровертов, ищущих уединение, или тяготеющих к компаниям экстравертов, отроверты не чувствуют потребности принадлежать к группе.

Эмоциональная самостоятельность — внешнее одобрение для них не имеет решающего значения, они ориентируются на собственные убеждения.

Склонность к глубоким контактам — несмотря на дистанцию от социума, они способны строить прочные личные связи.

Оригинальность мышления — отказ следовать трендам, критичность к групповому консенсусу, способность предлагать нестандартные идеи.

Осмотрительность и избегание риска — они склонны не участвовать в поведении, направленном только на получение одобрения окружающих.

Личные традиции вместо групповых ритуалов они создают собственные привычки и модели поведения.

Каминский подчеркивает: отроверсия — не патология и не расстройство, поэтому “лечить” или исправлять ее не нужно. Это, скорее, еще один способ описать разнообразие человеческих характеров.

Сомнения и критика

Не все психологи восприняли концепцию Каминского положительно. Оппоненты обвиняют ее в доказательной базе и научной основе. Некоторые видят в ней лишь попытку ввести новую классификацию на волне популярности подобных, часто сомнительных систем — от астрологии до human design.

Кроме того, границы между интровертами, экстравертами и отровертами нередко размыты, поэтому выделение третьей категории многим кажется искусственным. Есть и опасения, что даже несмотря на оговорки автора, общество может трактовать отроверсию как аномалию и стигматизировать людей с такими чертами, ведь культура до сих пор ожидает от каждого ощущения “принадлежности к группе”.