Поздравление ко Дню святого Валентина в 2026 году на украинском: сказать "я тебя люблю" никогда не было так просто

Поздравление ко Дню святого Валентина 2026 года / © pexels.com

Реклама

Мы собрали для вас самые нежные и искренние украинские поздравления, которые помогут выразить любовь и заботу любимым, друзьям и тем, кто вам дорог. Подарите часть своего сердца, поднимите настроение и сделайте этот день особенным для тех, кого любите.

Поздравление с Днем святого Валентина в 2026 году

Поздравление с Днем святого Валентина / © ТСН

С Днем святого Валентина! Пусть в твоем сердце всегда живет любовь — теплая, взаимная и обнажающая. Желаю, чтобы рядом был человек, с которым хочется смеяться, мечтать и проживать каждый день с радостью.

Поздравление с Днем святого Валентина / © ТСН

В День влюбленных хочу пожелать

Любви искренней, теплой, живой.

Пусть сердце умеет верить и ждать,

А счастье идет рядом с тобой.

Реклама

Поздравление с Днем святого Валентина / © ТСН

В этот особый день хочу пожелать тебе не просто любви, а ощущение покоя и счастья рядом с дорогим человеком. Пусть любовь вдохновляет, поддерживает и делает мир ярче.

Поздравление с Днем святого Валентина / © ТСН

Пусть любовь, как солнечное тепло,

Касается души каждый день и снова.

Чтобы сердце искренне радость берегло

И не боялось сказать «люблю».

Поздравление с Днем святого Валентина / © ТСН

С Днем влюбленных! Пусть в твоей жизни будет много нежных слов, искренних объятий и теплых моментов, которые хочется вспоминать с ухмылкой.

Поздравление с Днем святого Валентина / © ТСН

Пусть День Валентина дарит свет,

Обними нежные и искренние слова.

Пусть любовь живет в сердце свободно

И вдохновляет на счастье и чудеса.

Реклама

Поздравление с Днем святого Валентина / © ТСН

Пусть этот День святого Валентина подарит тебе приятные эмоции, светлые мысли и уверенность в том, что любовь всегда рядом — в сердце, словах и поступках.

Поздравление с Днем святого Валентина / © ТСН

Любовь — это больше, чем просто слова,

Это взор, поддержка и вера жива.

Пусть в этот день и всегда потому

Любовь согревает твою жизнь.

Поздравление с Днем святого Валентина / © ТСН

Поздравляю с Днем влюбленных! Желаю, чтобы любовь была твоей силой, вдохновением и надежной опорой каждый день, вне зависимости от даты в календаре.

Поздравление с Днем святого Валентина / © ТСН

Сегодня день для сердца и грез,

Для нежных признаний и теплых мыслей.

Пусть любовь будет рядом всегда

И делает каждый твой день особенным.