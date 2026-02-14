- Дата публикации
Поздравление ко Дню святого Валентина в 2026 году на украинском: сказать "я тебя люблю" никогда не было так просто
14 февраля весь мир отмечает День влюбленных — время, когда слова имеют силу растапливать сердца. Это не только повод подарить валентинки или дорогие подарки, но и отличная возможность порадовать близких искренними пожеланиями.
Мы собрали для вас самые нежные и искренние украинские поздравления, которые помогут выразить любовь и заботу любимым, друзьям и тем, кто вам дорог. Подарите часть своего сердца, поднимите настроение и сделайте этот день особенным для тех, кого любите.
Поздравление с Днем святого Валентина в 2026 году
С Днем святого Валентина! Пусть в твоем сердце всегда живет любовь — теплая, взаимная и обнажающая. Желаю, чтобы рядом был человек, с которым хочется смеяться, мечтать и проживать каждый день с радостью.
В День влюбленных хочу пожелать
Любви искренней, теплой, живой.
Пусть сердце умеет верить и ждать,
А счастье идет рядом с тобой.
В этот особый день хочу пожелать тебе не просто любви, а ощущение покоя и счастья рядом с дорогим человеком. Пусть любовь вдохновляет, поддерживает и делает мир ярче.
Пусть любовь, как солнечное тепло,
Касается души каждый день и снова.
Чтобы сердце искренне радость берегло
И не боялось сказать «люблю».
С Днем влюбленных! Пусть в твоей жизни будет много нежных слов, искренних объятий и теплых моментов, которые хочется вспоминать с ухмылкой.
Пусть День Валентина дарит свет,
Обними нежные и искренние слова.
Пусть любовь живет в сердце свободно
И вдохновляет на счастье и чудеса.
Пусть этот День святого Валентина подарит тебе приятные эмоции, светлые мысли и уверенность в том, что любовь всегда рядом — в сердце, словах и поступках.
Любовь — это больше, чем просто слова,
Это взор, поддержка и вера жива.
Пусть в этот день и всегда потому
Любовь согревает твою жизнь.
Поздравляю с Днем влюбленных! Желаю, чтобы любовь была твоей силой, вдохновением и надежной опорой каждый день, вне зависимости от даты в календаре.
Сегодня день для сердца и грез,
Для нежных признаний и теплых мыслей.
Пусть любовь будет рядом всегда
И делает каждый твой день особенным.