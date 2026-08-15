Поздравление с Днем ангела Марии: проза, стихи, красивые открытки на украинском языке

День ангела Марии 2026 / © pexels.com

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Рассказываем, какие даты считаются главными, что означает имя Мария и когда лучше принимать поздравления.

Когда День ангела Марии 2026 года

Именины Марии приходятся на дни, когда церковь чтит Пресвятую Богородицу или святых женщин, носивших это имя. Из-за существования двух календарных традиций — новоюлианской и юлианской — у многих праздников две даты.

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Важнейшие дни, когда Марии могут праздновать День ангела:

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2 февраля / 15 февраля — Сретение Господне;

25 марта / 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы;

1 апреля / 14 апреля — день памяти преподобной Марии Египетской;

22 июля / 4 августа — день памяти святой Марии Магдалины;

15 августа / 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы;

8 сентября / 21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы;

1 октября / 14 октября — Покров Пресвятой Богородицы;

26 декабря / 8 января — Собор Пресвятой Богородицы.

В большинстве случаев именины отмечают в день памяти святой, в честь которой человек был назван во время крещения. Если такой информации нет, принято праздновать ближайший после дня рождения день памяти святой Марии.

Значение имени Мария

Имя Мария происходит от древнееврейского имени Мирьям. Исследователи приводят несколько вариантов его толкования:

желаемый ребенок;

дамы;

приподнятая;

горько или грустно.

В христианской культуре имя ассоциируется прежде всего с Пресвятой Богородицей, поэтому символизирует чистоту, милосердие, доброту, любовь и духовную силу.

Красивые поздравления с Днем ангела Марии

Дорогая Мария! Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель каждый день бережет от всех невзгод, наполняет сердце любовью, а дом — уютом и добром. Желаю крепкого здоровья, душевной гармонии, искренних людей рядом и исполнения всех мечтаний.

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***

Мария, с праздником тебя поздравляем искренне,

Желаем любви, надежды и мира.

Пусть Ангел Божий защищает тебя,

От бед и тревоги всегда оберегает.

Пусть счастье поселится в сердце навеки,

Дарит здоровье Господь долгие лета.

Пусть все желания исполнятся без счета,

А судьба улыбается щедро и сполна.

***

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С Днем ангела, Мария! Пусть каждый новый день дарит радость, счастливые моменты и приятные встречи. Желаю, чтобы в твоей жизни всегда царили мир, изобилие, взаимопонимание и благодать. Пусть все начинания преуспевают, а сердце никогда не теряет веры.

***

С Днем ангела, Мария, прими поздравления,

Пусть сбудутся все твои желания.

Пусть добро в доме не угасает,

А Божья благодать ежедневно благословляет.

Да будет рядом искренняя доброта,

Любовь, изобилие, вера и теплота.

Пусть жизнь дарит светлые мгновения,

А счастье будет рядом каждый миг.

***

Искренне поздравляю с именинами! Пусть Ангел-хранитель всегда шагает рядом, оберегает от трудностей и помогает находить правильный путь. Желаю светлой судьбы, семейного тепла, искренней любви, крепкого здоровья и безграничного счастья!

Короткие поздравления с Днем ангела Марии

С Днем ангела, Мария! Пусть Господь благословляет каждый твой день, а Ангел-хранитель всегда будет рядом.

Поздравляю с именинами! Желаю здоровья, счастья, любви, мира и исполнения всех желаний.

Пусть в твоей жизни всегда будет место радости, добра и новых побед. С праздником!

Пусть небесный покровитель дарит силы, мудрость и вдохновение каждый день. С Днем ангела!

Счастья, благополучия, семейного уюта и Божьей опеки. С именинами, Мария!

Открытки с днем ангела Марии

Открытки с днем ангела Марии / © ТСН

Открытки с днем ангела Марии / © ТСН

Открытки с днем ангела Марии / © ТСН

Открытки с днем ангела Марии / © ТСН

Открытки с днем ангела Марии / © ТСН

Открытки с днем ангела Марии / © ТСН

Трогательное поздравление Марии с Днем ангела

В этот светлый день желаю тебе, Мария, чтобы каждое утро начиналось с улыбки, а вечер приносил покой и благодарность за прожитый день. Пусть Господь благословляет все твои дела, Ангел-хранитель защищает от невзгод, а рядом всегда будут люди, искренне любящие, поддерживающие и вдохновляющие. Желаю крепкого здоровья, душевного равновесия, семейного благополучия и осуществления самых заветных мечтаний.

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