Поздравление с Днем дедушек и бабушек / © unsplash.com

Реклама

Команда ТСН.ua подготовила для вас подборку самых теплых поздравлений в прозе, стихах и ярких картинках, чтобы вы могли от всего сердца порадовать своих самых родных в этот праздник.

Поздравления с Днем дедушек и бабушек в 2025 году

Бабушка, дедушка, вы — наше сокровище,

Любовь ваша — теплый, нежный жар.

Пусть жизнь вам щедро дарит дни,

Полные счастья, радости и весны!

Поздравление с Днем дедушек и бабушек 2025 года / © ТСН

Дорогие бабушка и дедушка! В этот день хочу поблагодарить вас за вашу безграничную любовь, тепло и мудрые советы. Пусть каждый день будет полон радости, здоровья и счастливых моментов.

Реклама

Поздравление с Днем дедушек и бабушек 2025 года / © ТСН

Вы с нами рядом — это самый большой дар,

Ваши советы — мудрый маяк.

Пусть здоровье и радость будут всегда,

А сердце греет тепло семьи!

Поздравление с Днем дедушек и бабушек 2025 года / © ТСН

Дорогие наши дедушка и бабушка! Спасибо за ваше терпение, поддержку и искренность. Пусть в вашей жизни всегда будет свет, покой и моменты, дающие улыбку.

Поздравление с Днем дедушек и бабушек 2025 года / © ТСН

Дедушка, бабушка, счастье без конца,

Пусть смех раздается в каждом уголке сердца.

Пусть дни будут светлые, как утренний мир,

И жизнь дарит вам радость и покой влет!

Поздравление с Днем дедушек и бабушек 2025 года / © ТСН

Бабушка, дедушка! Ваша забота и любовь делают наш мир ярче. Желаем вам здоровья, радости и нескончаемых счастливых дней рядом с семьей.

Реклама

Поздравление с Днем дедушек и бабушек 2025 года / © ТСН

Ваши руки — оберег и тепло,

Ваши глаза — как солнце во сне.

Желаем вам счастья и радости мало,

Чтобы жизнь была как лучшая песня пение!

Поздравление с Днем дедушек и бабушек 2025 года / © ТСН

Самые родные наши! Благодарим вас за вашу доброту и теплые сердца. Пусть каждый день будет полон любви, гармонии и приятных сюрпризов.

Поздравление с Днем дедушек и бабушек 2025 года / © ТСН

Бабушка, дедушка, с праздником вас,

Любовь ваша согревает каждое время.

Пусть сердце радуется, душа поет,

И каждый день счастьем вас обнимает!

Поздравление с Днем дедушек и бабушек 2025 года / © ТСН

Дорогие бабушка и дедушка! Вы — наши опоры и пример мудрости. Желаем, чтобы в вашей жизни всегда царили радость, здоровье и семейное тепло.