Поздравление с Днем дедушек и бабушек 2025 года — хорошие слова, стихи и пожелания для близких
Сегодня, 28 октября, Украина и весь мир отмечают День бабушек и дедушек — особый день, посвященный тем, кто дарит нам безграничную любовь, тепло и жизненную мудрость. Этот праздник — возможность сказать своим родным слова благодарности за их заботу и поддержку.
Команда ТСН.ua подготовила для вас подборку самых теплых поздравлений в прозе, стихах и ярких картинках, чтобы вы могли от всего сердца порадовать своих самых родных в этот праздник.
Поздравления с Днем дедушек и бабушек в 2025 году
Бабушка, дедушка, вы — наше сокровище,
Любовь ваша — теплый, нежный жар.
Пусть жизнь вам щедро дарит дни,
Полные счастья, радости и весны!
Дорогие бабушка и дедушка! В этот день хочу поблагодарить вас за вашу безграничную любовь, тепло и мудрые советы. Пусть каждый день будет полон радости, здоровья и счастливых моментов.
Вы с нами рядом — это самый большой дар,
Ваши советы — мудрый маяк.
Пусть здоровье и радость будут всегда,
А сердце греет тепло семьи!
Дорогие наши дедушка и бабушка! Спасибо за ваше терпение, поддержку и искренность. Пусть в вашей жизни всегда будет свет, покой и моменты, дающие улыбку.
Дедушка, бабушка, счастье без конца,
Пусть смех раздается в каждом уголке сердца.
Пусть дни будут светлые, как утренний мир,
И жизнь дарит вам радость и покой влет!
Бабушка, дедушка! Ваша забота и любовь делают наш мир ярче. Желаем вам здоровья, радости и нескончаемых счастливых дней рядом с семьей.
Ваши руки — оберег и тепло,
Ваши глаза — как солнце во сне.
Желаем вам счастья и радости мало,
Чтобы жизнь была как лучшая песня пение!
Самые родные наши! Благодарим вас за вашу доброту и теплые сердца. Пусть каждый день будет полон любви, гармонии и приятных сюрпризов.
Бабушка, дедушка, с праздником вас,
Любовь ваша согревает каждое время.
Пусть сердце радуется, душа поет,
И каждый день счастьем вас обнимает!
Дорогие бабушка и дедушка! Вы — наши опоры и пример мудрости. Желаем, чтобы в вашей жизни всегда царили радость, здоровье и семейное тепло.