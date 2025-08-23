Поздравление с Днем Государственного Флага Украины: в прозе, стихах, открытках на украинском языке

Поздравление с Днем Государственного Флага Украины / © unsplash.com

Реклама

Мы собрали для вас отборные слова и приветствия — поэтические строки, теплые прозаические обращения и яркие открытки.

Поздравление с Днем Государственного Флага Украины

Поздравляю с Днем Государственного Флага Украины! Сине-желтый флаг является символом нашей свободы, силы и единства. Пусть он всегда развевается над родной землей, напоминая нам о мужестве, достоинстве и непобедимом духе нашего народа.

Поздравление с Днем Государственного Флага Украины / © ТСН

Сине-желтый флаг над миром развевается,

Он объединяет нас, он сердце развеселит.

С Днем Знамени поздравляю я всех,

Пусть гордость за Украину будет у нас во веки и веки!

Реклама

Поздравление с Днем Государственного Флага Украины / © ТСН

С Днем Знамени, друзья! Пусть цвет нашего стяга вдохновляет вас на новые свершения, дарит уверенность в будущем и веру в победу. Желаю мира, добра и счастливых мгновений под мирным украинским небом.

© ТСН

Два цвета — небо и спелая рожь,

У них наше счастье, судьба и свет.

Пусть знамя гордо в небе сияет,

А Украина расцветает!

© ТСН

Сегодня мы празднуем День Государственного Флага Украины — символ нашей независимости и любви к родной земле. Желаю, чтобы сине-желтые краски всегда приносили свет в сердца, наполняли нас гордостью и объединяли ради великой цели — сильной и свободной Украины!