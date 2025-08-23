- Дата публикации
Поздравление с Днем Государственного Флага Украины: в прозе, стихах, открытках на украинском языке
В день, когда сине-желтый флаг развевается над всей страной — 23 августа — украинцы отмечают День Государственного Флага.
Мы собрали для вас отборные слова и приветствия — поэтические строки, теплые прозаические обращения и яркие открытки.
Поздравление с Днем Государственного Флага Украины
Поздравляю с Днем Государственного Флага Украины! Сине-желтый флаг является символом нашей свободы, силы и единства. Пусть он всегда развевается над родной землей, напоминая нам о мужестве, достоинстве и непобедимом духе нашего народа.
Сине-желтый флаг над миром развевается,
Он объединяет нас, он сердце развеселит.
С Днем Знамени поздравляю я всех,
Пусть гордость за Украину будет у нас во веки и веки!
С Днем Знамени, друзья! Пусть цвет нашего стяга вдохновляет вас на новые свершения, дарит уверенность в будущем и веру в победу. Желаю мира, добра и счастливых мгновений под мирным украинским небом.
Два цвета — небо и спелая рожь,
У них наше счастье, судьба и свет.
Пусть знамя гордо в небе сияет,
А Украина расцветает!
Сегодня мы празднуем День Государственного Флага Украины — символ нашей независимости и любви к родной земле. Желаю, чтобы сине-желтые краски всегда приносили свет в сердца, наполняли нас гордостью и объединяли ради великой цели — сильной и свободной Украины!