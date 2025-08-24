Поздравление с Днем Независимости Украины 2025 года: стихи, проза, открытки

Поздравление с Днем Независимости Украины 2025 года / © unsplash.com

ТСН.ua подготовил подборку самых ярких поздравлений с Днем Независимости Украины: в стихах, прозе и в виде красивых открыток.

Поздравление с Днем Независимости Украины в 2025 году

Поздравляю с Днем Независимости Украины! Желаю, чтобы наша страна всегда цвела, а в сердцах украинцев царили мир, любовь и уверенность в будущем. Пусть каждый день доставляет радость, а гордость за нашу землю никогда не покидает сердце.

Поздравление с Днем Независимости Украины 2025 года / © ТСН

Да здравствует страна свободная,

Где каждое сердце открыто.

Мира, радости каждый день,

И благополучия бесчисленные леты!

Поздравление с Днем Независимости Украины 2025 года / © ТСН

С Днем Независимости, родная Украина! Желаю, чтобы сила нашего народа, его мудрость и единство всегда были опорой для развития и процветания. Пусть каждый из нас испытывает радость того, что живет в свободной и независимой стране.

Поздравление с Днем Независимости Украины 2025 года / © ТСН

Украина, родная мамочка,

Тебе сегодня все поздравления!

Пусть мечтами твоими цветет

Любовь, счастье и вдохновение!

Поздравление с Днем Независимости Украины 2025 года / © ТСН

Поздравляю с праздником Независимости! Пусть наши сердца всегда пылают любовью к родной земле, а наши действия укрепляют мир и благополучие в государстве. Желаю вдохновения, согласия и счастливого будущего для каждой семьи.

Поздравление с Днем Независимости Украины 2025 года / © ТСН

С Днем Независимости, родная земля!

Пусть солнце светит всегда.

Пусть на поле, в сердце и в доме

Раздается песня радости и благополучия!