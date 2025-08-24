- Дата публикации
Поздравление с Днем Независимости Украины 2025 года: стихи, проза, открытки
Отобрали самые теплые и искренние слова, чтобы затронуть сердца родных и друзей.
ТСН.ua подготовил подборку самых ярких поздравлений с Днем Независимости Украины: в стихах, прозе и в виде красивых открыток.
Поздравление с Днем Независимости Украины в 2025 году
Поздравляю с Днем Независимости Украины! Желаю, чтобы наша страна всегда цвела, а в сердцах украинцев царили мир, любовь и уверенность в будущем. Пусть каждый день доставляет радость, а гордость за нашу землю никогда не покидает сердце.
Да здравствует страна свободная,
Где каждое сердце открыто.
Мира, радости каждый день,
И благополучия бесчисленные леты!
С Днем Независимости, родная Украина! Желаю, чтобы сила нашего народа, его мудрость и единство всегда были опорой для развития и процветания. Пусть каждый из нас испытывает радость того, что живет в свободной и независимой стране.
Украина, родная мамочка,
Тебе сегодня все поздравления!
Пусть мечтами твоими цветет
Любовь, счастье и вдохновение!
Поздравляю с праздником Независимости! Пусть наши сердца всегда пылают любовью к родной земле, а наши действия укрепляют мир и благополучие в государстве. Желаю вдохновения, согласия и счастливого будущего для каждой семьи.
С Днем Независимости, родная земля!
Пусть солнце светит всегда.
Пусть на поле, в сердце и в доме
Раздается песня радости и благополучия!