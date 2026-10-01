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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
381k
Время на прочтение
2 мин

Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины 2026 года: картинки на украинском, проза и стихи

1 октября — День защитников и защитниц Украины. Это большой государственный праздник, призванный почтить всех тех героев и героинь, которые мужественно защищают нашу родную Родину от врагов.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины в 2024 году

Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины 2024 года / © Unsplash

День защитников и защитниц Украины: приветствие своими словами и в стихах

Поздравляю с Днем защитников и защитниц Украины! Желаю крепкого здоровья, несокрушимой силы духа, выдержки и надежного плеча рядом. Пусть судьба хранит вас, а дома всегда ждут любовь, тепло и родные сердца. Спасибо за мужество, отвагу и защиту Украины!

День защитников и защитниц Украины: картинки / © ТСН.ua

День защитников и защитниц Украины: картинки / © ТСН.ua

***

С праздником защитников и защитниц,
Отважных дочерей Украины и сыновей!
Пусть хранит вас судьба постоянно,
А дома всегда с радостью ждут вас.
Здоровья, силы, мира и добра,
Пусть победит свет навсегда тьму и зла!

День защитников и защитниц Украины: картинки / © ТСН.ua

День защитников и защитниц Украины: картинки / © ТСН.ua

***

Поздравляю с Днем защитников и защитниц Украины! Пусть каждый день дарит силы, веру и уверенность в завтрашнем дне. Желаю мира, благополучия, семейного уюта и больше светлых и радостных событий. Низкий поклон всем, кто стоит на защите нашей земли!

День защитников и защитниц Украины: картинки / © ТСН.ua

День защитников и защитниц Украины: картинки / © ТСН.ua

***

Пусть мужество ваше не угасает,
А вера силы прибавляет,
Пусть Господь вас защищает
И от всяких бед бережет.
Да будет мир, да будет воля,
Пусть счастьем полнится жизнь,
И да дарит щедрая судьба
Добро на долгие лето!

День защитников и защитниц Украины: картинки / © ТСН.ua

День защитников и защитниц Украины: картинки / © ТСН.ua

***

С Днем защитников и защитниц Украины! Желаю несгибаемости перед трудностями, мужества в испытаниях и тепла в сердце. Пусть вас оберегает судьба, поддерживают близкие, а впереди ждут мирные дни, спокойное небо и будущее в свободной Украине.

День защитников и защитниц Украины: картинки / © ТСН.ua

День защитников и защитниц Украины: картинки / © ТСН.ua

***

За родную землю, за семью,
За нашу свободную Украину
Поклон всем, кто защищает,
Кто мужество сердцем проявляет.
Желаем силы, добра и тепла,
Чтобы судьба к счастью всех привела.
Пусть мирное небо над нами сияет,
А Украина живет и преуспевает!

Песни о защитниках и защитницах Украины

«Океан Эльзы» — «Не твоя война»

Светлана Тарабарова — «Возвращайся живым»

ТИК — «Запах войны»

«Гайдамаки», Богдан Кутепов и Александр Ткачук — «УКРОП»

Сборник лучших песен о защитниках и защитницах Украины

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