Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины 2024 года / © Unsplash

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День защитников и защитниц Украины: приветствие своими словами и в стихах

Поздравляю с Днем защитников и защитниц Украины! Желаю крепкого здоровья, несокрушимой силы духа, выдержки и надежного плеча рядом. Пусть судьба хранит вас, а дома всегда ждут любовь, тепло и родные сердца. Спасибо за мужество, отвагу и защиту Украины!

День защитников и защитниц Украины: картинки / © ТСН.ua

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С праздником защитников и защитниц,

Отважных дочерей Украины и сыновей!

Пусть хранит вас судьба постоянно,

А дома всегда с радостью ждут вас.

Здоровья, силы, мира и добра,

Пусть победит свет навсегда тьму и зла!

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День защитников и защитниц Украины: картинки / © ТСН.ua

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Поздравляю с Днем защитников и защитниц Украины! Пусть каждый день дарит силы, веру и уверенность в завтрашнем дне. Желаю мира, благополучия, семейного уюта и больше светлых и радостных событий. Низкий поклон всем, кто стоит на защите нашей земли!

День защитников и защитниц Украины: картинки / © ТСН.ua

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Пусть мужество ваше не угасает,

А вера силы прибавляет,

Пусть Господь вас защищает

И от всяких бед бережет.

Да будет мир, да будет воля,

Пусть счастьем полнится жизнь,

И да дарит щедрая судьба

Добро на долгие лето!

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День защитников и защитниц Украины: картинки / © ТСН.ua

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С Днем защитников и защитниц Украины! Желаю несгибаемости перед трудностями, мужества в испытаниях и тепла в сердце. Пусть вас оберегает судьба, поддерживают близкие, а впереди ждут мирные дни, спокойное небо и будущее в свободной Украине.

День защитников и защитниц Украины: картинки / © ТСН.ua

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За родную землю, за семью,

За нашу свободную Украину

Поклон всем, кто защищает,

Кто мужество сердцем проявляет.

Желаем силы, добра и тепла,

Чтобы судьба к счастью всех привела.

Пусть мирное небо над нами сияет,

А Украина живет и преуспевает!

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Песни о защитниках и защитницах Украины

«Океан Эльзы» — «Не твоя война»

Светлана Тарабарова — «Возвращайся живым»

ТИК — «Запах войны»

«Гайдамаки», Богдан Кутепов и Александр Ткачук — «УКРОП»

Сборник лучших песен о защитниках и защитницах Украины

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