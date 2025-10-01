Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины / © ТСН.ua

День защитников и защитниц Украины традиционно связан с праздником Покрова. Ранее его праздновали 14 октября, но после перехода Православной церкви Украины на новый календарь дата сместилась на 13 дней. Поэтому в 2025 году День защитников и защитниц Украины приходится на 1 октября. Это прекрасная возможность поздравить родных и знакомых военных и выразить им искреннюю благодарность за отданную службу.

Поздравления с Днем защитников и защитниц Украины

Поздравляю с Днем защитников и защитниц Украины! Желаю вам силы, мужества и несокрушимого духа. Пусть ваша отвага всегда будет поддержана благодарностью родных и благодарных сердец всех украинцев.

Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины / © ТСН

Смелые, сильные, несгибаемые,

Вы наша гордость неземная.

Защитники родной страны,

Счастья вам и покоя каждый день!

Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины / © ТСН

В этот день хочу поблагодарить вас за смелость, преданность и любовь к Родине. Пусть каждый ваш день будет полон безопасности, гармонии и тепла близких людей.

Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины / © ТСН

Вы стоите за нас в бою,

Отдаете силы и душу свою.

Пусть Господь хранит вас всегда,

А сердце от радости полнится умело!

Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины / © ТСН

Поздравляю с Днем защитников и защитниц Украины! Пусть ваши усилия всегда находят отклик в сердцах людей, а жизнь будет спокойной, счастливой и полной света.

Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины / © ТСН

Защитники нашей земли,

Ваше мужество — как огонь во тьме.

Пусть мир и тепло всегда будет с вами,

А благодарность людей — спутник в дни.

Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины / © ТСН

Спасибо вам за мужество и силу, которые вы проявляете каждый день ради свободы нашей страны. Желаю здоровья, воодушевления и тепла от родных и друзей.

Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины / © ТСН

Вы защищаете наш дом и страну,

Да будет счастье к вам ежедневно.

Силы и здоровья, любви море,

Пусть обходят вас тревоги и горе!

Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины / © ТСН

Поздравляю с Днем защитников и защитниц Украины! Пусть ваша храбрость будет примером для всех, а сердце всегда согревает гордость за родную страну.

Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины / © ТСН

Поздравляем смелых, отважных,

Героев наших, родных и верных.

Пусть каждый день будет светлым и ясным,

А сердце наполнится гордостью и милостью.