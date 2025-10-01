- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 159
- Время на прочтение
- 2 мин
Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины: проза, стихи, картинки со словами благодарности для наших Героев и Героинь
День защитника Украины сегодня является одним из самых важных государственных праздников, особенно в условиях полномасштабной войны. В этот день мы чтим мужественным героям и героиням, которые ежедневно защищают независимость нашего государства, а также с благодарностью и грустью вспоминаем тех воинов, которые отдали свою жизнь за свободу Украины.
День защитников и защитниц Украины традиционно связан с праздником Покрова. Ранее его праздновали 14 октября, но после перехода Православной церкви Украины на новый календарь дата сместилась на 13 дней. Поэтому в 2025 году День защитников и защитниц Украины приходится на 1 октября. Это прекрасная возможность поздравить родных и знакомых военных и выразить им искреннюю благодарность за отданную службу.
Поздравления с Днем защитников и защитниц Украины
Поздравляю с Днем защитников и защитниц Украины! Желаю вам силы, мужества и несокрушимого духа. Пусть ваша отвага всегда будет поддержана благодарностью родных и благодарных сердец всех украинцев.
Смелые, сильные, несгибаемые,
Вы наша гордость неземная.
Защитники родной страны,
Счастья вам и покоя каждый день!
В этот день хочу поблагодарить вас за смелость, преданность и любовь к Родине. Пусть каждый ваш день будет полон безопасности, гармонии и тепла близких людей.
Вы стоите за нас в бою,
Отдаете силы и душу свою.
Пусть Господь хранит вас всегда,
А сердце от радости полнится умело!
Поздравляю с Днем защитников и защитниц Украины! Пусть ваши усилия всегда находят отклик в сердцах людей, а жизнь будет спокойной, счастливой и полной света.
Защитники нашей земли,
Ваше мужество — как огонь во тьме.
Пусть мир и тепло всегда будет с вами,
А благодарность людей — спутник в дни.
Спасибо вам за мужество и силу, которые вы проявляете каждый день ради свободы нашей страны. Желаю здоровья, воодушевления и тепла от родных и друзей.
Вы защищаете наш дом и страну,
Да будет счастье к вам ежедневно.
Силы и здоровья, любви море,
Пусть обходят вас тревоги и горе!
Поздравляю с Днем защитников и защитниц Украины! Пусть ваша храбрость будет примером для всех, а сердце всегда согревает гордость за родную страну.
Поздравляем смелых, отважных,
Героев наших, родных и верных.
Пусть каждый день будет светлым и ясным,
А сердце наполнится гордостью и милостью.