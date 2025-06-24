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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
145
Время на прочтение
2 мин

Поздравление с праздником Ивана Купала 2025 года: открытки, стихи и проза к самому мистическому дню года

24 июня украинцы празднуют древний народный праздник — Ивана Купала. В нем объединились языческие и христианские традиции. Тематические открытки, стихи и проза помогут приветствовать родных и друзей с праздником.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Поздравление с Иваном Купалом 2025

Поздравление с Иваном Купалом 2025 / © Фото из открытых источников

Поздравляю тебя со светлым и магическим праздником Ивана Купала! Пусть эта ночь подарит обновление души, а утренняя роса смоет усталость и тревогу. Желаю расцветающей любви, как папоротник в купальскую ночь, радости в каждом дне и гармонии с природой и собой.

Поздравление с праздником Ивана Купала в 2025 году / © ТСН

Поздравление с праздником Ивана Купала в 2025 году / © ТСН

С головы венок быстрее снимай,

К счастью и судьбе ты желание загадай!

Пусть венок твой речушка несет,

Любовь и судьбу пусть занесет к тебе!

Поздравление с праздником Ивана Купала в 2025 году / © ТСН

Поздравление с праздником Ивана Купала в 2025 году / © ТСН

С праздником Ивана Купала! Пусть этот волшебный летний праздник наполнит твое сердце теплом, спокойствием и верой в чудо. Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, искренних эмоций и солнечных дней, которые запомнятся как лучшие мгновения лета.

Поздравление с праздником Ивана Купала в 2025 году / © ТСН

Поздравление с праздником Ивана Купала в 2025 году / © ТСН

Этот день Иван Купала

Дарит радостей немало:

Прыгай через костер,

Делай сбор из трав целебных,

Или цветочки собирай,

И в венки их заплетай,

Для здоровья постарайся

В чистых водах купайся!

Поздравление с праздником Ивана Купала в 2025 году / © ТСН

Поздравление с праздником Ивана Купала в 2025 году / © ТСН

Возлюбленная (любимый), из Ивана Купала тебя! В эту особую ночь пусть наши души еще сильнее почувствуют друг друга. Желаю, чтобы каждый миг рядом был, как огонь купальского костра — теплый, яркий и неугасимый. Пусть наша любовь будет крепкой, как вековые деревья, и чистой, как родниковая вода.

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Дата публикации
Количество просмотров
145
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