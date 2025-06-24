Поздравление с праздником Ивана Купала 2025 года: открытки, стихи и проза к самому мистическому дню года

Поздравление с Иваном Купалом 2025 / © Фото из открытых источников

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Поздравляю тебя со светлым и магическим праздником Ивана Купала! Пусть эта ночь подарит обновление души, а утренняя роса смоет усталость и тревогу. Желаю расцветающей любви, как папоротник в купальскую ночь, радости в каждом дне и гармонии с природой и собой.

Поздравление с праздником Ивана Купала в 2025 году / © ТСН

С головы венок быстрее снимай,

К счастью и судьбе ты желание загадай!

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Пусть венок твой речушка несет,

Любовь и судьбу пусть занесет к тебе!

Поздравление с праздником Ивана Купала в 2025 году / © ТСН

С праздником Ивана Купала! Пусть этот волшебный летний праздник наполнит твое сердце теплом, спокойствием и верой в чудо. Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, искренних эмоций и солнечных дней, которые запомнятся как лучшие мгновения лета.

Поздравление с праздником Ивана Купала в 2025 году / © ТСН

Этот день Иван Купала

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Дарит радостей немало:

Прыгай через костер,

Делай сбор из трав целебных,

Или цветочки собирай,

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И в венки их заплетай,

Для здоровья постарайся

В чистых водах купайся!

Поздравление с праздником Ивана Купала в 2025 году / © ТСН

Возлюбленная (любимый), из Ивана Купала тебя! В эту особую ночь пусть наши души еще сильнее почувствуют друг друга. Желаю, чтобы каждый миг рядом был, как огонь купальского костра — теплый, яркий и неугасимый. Пусть наша любовь будет крепкой, как вековые деревья, и чистой, как родниковая вода.

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