- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 145
- Время на прочтение
- 2 мин
Поздравление с праздником Ивана Купала 2025 года: открытки, стихи и проза к самому мистическому дню года
24 июня украинцы празднуют древний народный праздник — Ивана Купала. В нем объединились языческие и христианские традиции. Тематические открытки, стихи и проза помогут приветствовать родных и друзей с праздником.
Поздравляю тебя со светлым и магическим праздником Ивана Купала! Пусть эта ночь подарит обновление души, а утренняя роса смоет усталость и тревогу. Желаю расцветающей любви, как папоротник в купальскую ночь, радости в каждом дне и гармонии с природой и собой.
С головы венок быстрее снимай,
К счастью и судьбе ты желание загадай!
Пусть венок твой речушка несет,
Любовь и судьбу пусть занесет к тебе!
С праздником Ивана Купала! Пусть этот волшебный летний праздник наполнит твое сердце теплом, спокойствием и верой в чудо. Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, искренних эмоций и солнечных дней, которые запомнятся как лучшие мгновения лета.
Этот день Иван Купала
Дарит радостей немало:
Прыгай через костер,
Делай сбор из трав целебных,
Или цветочки собирай,
И в венки их заплетай,
Для здоровья постарайся
В чистых водах купайся!
Возлюбленная (любимый), из Ивана Купала тебя! В эту особую ночь пусть наши души еще сильнее почувствуют друг друга. Желаю, чтобы каждый миг рядом был, как огонь купальского костра — теплый, яркий и неугасимый. Пусть наша любовь будет крепкой, как вековые деревья, и чистой, как родниковая вода.