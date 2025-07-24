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Поздравления с Днем двоюродных братьев и сестер: открытки на украинском языке, проза, стихи
В этот особый день не забудьте выразить теплые слова благодарности двоюродным братьям и сестрам — за искреннюю поддержку, родство душ и крепкую семейную дружбу.
24 июля — дата, имеющая особое значение в календаре, ведь сегодня отмечают День двоюродных братьев и сестер, известный также как Cousin’s Day. Это прекрасный повод вспомнить о тех, кто разделял с нами детские проделки, семейные встречи и теплые воспоминания. Чтобы вы не тратили время на долгие поиски поздравлений, мы собрали вам самые искренние и красивые слова для близких сердцу людей.
Этот праздник призван подчеркнуть важность эмоциональной связи между двоюродными родственниками — людьми, часто становящимися не только частью нашего рода, но и настоящими друзьями на всю жизнь. Истоки Дня кузенов в США, однако ежегодно он все больше покоряет сердца по всему миру. Поэтому не упускайте возможности поделиться добрым словом и подарить улыбку тем, кто заслуживает внимания.
Поздравления с Днем двоюродных братьев и сестер
Мой дорогой двоюродный брат/моя милая сестренка!
В этот особый праздник хочу пожелать тебе счастья, здоровья и благополучия. Пусть сердце всегда знает, что где-то есть человек, который тебя ценит и любит — это я.
Мы не из одного дома, но из одной крови,
В воспоминаниях детства — и счастье, и любви.
С Днем двоюродным! Пусть судьба будет щедра,
А наше родное слово — всегда теплое и искреннее!
Поздравляю с Днем двоюродных братьев и сестер!
Радуюсь, что мы имеем родственную связь и общие воспоминания. Желаю только света на пути!
Сегодня у нас с тобой настоящий праздник,
Повод нам встретиться еще раз!
Тебя поздравляю, мой дорогой двоюродный брат,
Пусть у тебя будет все хорошо!
В жизни бывает сладко и не очень,
И все одолеть можно, помни!
Для меня ты навсегда неравнодушен,
Так что я твоя поддержка, так и знай!
С Днем двоюродных братьев и сестер!
Благодарю тебя за родство, поддержку и те мгновения детства, которые мы делили. Пусть в твоей жизни будет как можно больше светлых дней, искренних людей и добрых неожиданностей!