Поздравления с Днем двоюродных братьев и сестер: открытки на украинском языке, проза, стихи

Поздравление с Днем двоюродных братьев и сестер / © unsplash.com

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24 июля — дата, имеющая особое значение в календаре, ведь сегодня отмечают День двоюродных братьев и сестер, известный также как Cousin’s Day. Это прекрасный повод вспомнить о тех, кто разделял с нами детские проделки, семейные встречи и теплые воспоминания. Чтобы вы не тратили время на долгие поиски поздравлений, мы собрали вам самые искренние и красивые слова для близких сердцу людей.

Этот праздник призван подчеркнуть важность эмоциональной связи между двоюродными родственниками — людьми, часто становящимися не только частью нашего рода, но и настоящими друзьями на всю жизнь. Истоки Дня кузенов в США, однако ежегодно он все больше покоряет сердца по всему миру. Поэтому не упускайте возможности поделиться добрым словом и подарить улыбку тем, кто заслуживает внимания.

Поздравления с Днем двоюродных братьев и сестер

Мой дорогой двоюродный брат/моя милая сестренка!

В этот особый праздник хочу пожелать тебе счастья, здоровья и благополучия. Пусть сердце всегда знает, что где-то есть человек, который тебя ценит и любит — это я.

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Поздравление с Днем двоюродных братьев и сестер / © ТСН

Мы не из одного дома, но из одной крови,

В воспоминаниях детства — и счастье, и любви.

С Днем двоюродным! Пусть судьба будет щедра,

А наше родное слово — всегда теплое и искреннее!

Поздравление с Днем двоюродных братьев и сестер / © ТСН

Поздравляю с Днем двоюродных братьев и сестер!

Радуюсь, что мы имеем родственную связь и общие воспоминания. Желаю только света на пути!

Поздравление с Днем двоюродных братьев и сестер / © ТСН

Сегодня у нас с тобой настоящий праздник,

Повод нам встретиться еще раз!

Тебя поздравляю, мой дорогой двоюродный брат,

Пусть у тебя будет все хорошо!

В жизни бывает сладко и не очень,

И все одолеть можно, помни!

Для меня ты навсегда неравнодушен,

Так что я твоя поддержка, так и знай!

Поздравление с Днем двоюродных братьев и сестер / © ТСН

С Днем двоюродных братьев и сестер!

Благодарю тебя за родство, поддержку и те мгновения детства, которые мы делили. Пусть в твоей жизни будет как можно больше светлых дней, искренних людей и добрых неожиданностей!

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