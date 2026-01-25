"Пожалели только, что не переехали раньше": украинцы рассказали, почему покинули Польшу и счастливы (фото)

Украинская пара рассказала, почему покинула Польшу и поселилась в Италии. / © ТСН.ua

Украинская пара поделилась историей своего переезда из Польши в Италию, где им удалось приобрести жилье на юге страны.

О причинах такого решения рассказала украинка по имени Татьяна в своем Instagram.

«На самом деле, я очень благодарна Польше, когда мы заехали из Украины туда год назад, были так растеряны, впервые за границей и нам попадались только хорошие люди на этом пути. Но пора двигаться дальше и пробовать что-то новое», — написала девушка.

По словам Татьяны, жизнь в Польше со временем перестала устраивать их сразу по нескольким причинам.

Первым фактором стал климат

«В Польше уже в три часа дня темно, а воздух настолько загрязнен, что иногда страшно даже проветрить квартиру», — отметила Татьяна.

В Италии же, по ее словам, почти всегда солнечно, рядом горы и море, а общая атмосфера способствует спокойной жизни.

Второй причиной стало подорожание аренды жилья

«Цены на аренду в Польше стали просто космическими. За стоимость маленькой квартиры в Варшаве мы смогли купить свой дом в Италии. Теперь мы вкладываем деньги в свое будущее, а не платим за чужое жилье», — рассказала украинка.

Третьим важным моментом она назвала отношение к украинцам

«Из-за новостей мне стало некомфортно говорить на украинском языке на улице. Постоянно ощущаешь напряжение. В Италии все наоборот — люди доброжелательные, готовы помочь даже тогда, когда вы не понимаете друг друга», — поделилась Татьяна.

Украинка подытожила, что больше всего они сожалеют только об одном — что не решились на переезд раньше.

Под видео пользователи соцсетей активно обсуждают опыт жизни в разных странах. Они поделились своими как положительными впечатлениями от Италии, так и оговорками по поводу сложностей с работой, экономикой и безопасностью.

«Минусов лично для меня в Италии больше: бюрократия, все медленно, кум брат сват, непонятно/дороги в плохом состоянии/общественный транспорт никакой/зп маленькие/цены как и повсюду, а то и выше/нет центрального отопления в домах, влажность, плесень, мусор повсюду. Плюсы: море, погода, вайб релакса и чела.»

«Приветствую вас, правда не от всего сердца.»

«Но дом не в Риме или Милане купили! А в селе каком-нибудь где не будет не работы ни инфраструктуры.»

«Убежали из Украины!) Сбежали из Польши!)»

«После 9-ти лет в Польше, переехал жить в Италию (уже здесь почти 2 г) и еще ни разу не пожалел о своем выборе!»

«Переехали из Польши в Португалию. Не пожалели ни разу, морально психологический климат в 10 раз лучше Польши.»

Напомним, ранее украинцы удивили покупку жилья в Италии. Блогерша рассказала, что вместо того, чтобы годами собирать на первый взнос или брать кабальную ипотеку на 30 лет, они решили рискнуть и выбрали дом стоимостью всего 18 тыс. евро.