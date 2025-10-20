Пожар вспыхнул прямо над головами пассажиров: пилоты экстренно посадили самолет

Литиевая батарея загорелась на рейсе Air China. / © NBC

Пассажиры рейса CA139 авиакомпании Air China, следовавшего из Ханчжоу (Китай) в Сеул (Южная Корея), пережили чрезвычайную ситуацию: во время полета в верхнем багажном отсеке вспыхнула литиевая батарея из ручной клади.

Об этом пишет PEOPLE .

Инцидент произошел утром 18 октября. На видео, распространенных в сети, видно пламя и дым, вырывающийся из полки. Обеспокоенные пассажиры звали на помощь, а экипаж оперативно бросился к огню, чтобы потушить его.

Авиакомпания Air China подтвердила: "Экипаж немедленно справился с ситуацией... и никто не пострадал". Несмотря на успешную локализацию, самолет был перенаправлен в Шанхайский аэропорт Пудун для внеплановой посадки по соображениям безопасности.

Этот случай еще раз подчеркнул опасность литиевых батарей, содержащихся в повседневных устройствах (ноутбуки, телефоны, павербанки). Согласно данным Федерального управления гражданской авиации, они могут самонагреваться или загораться без предупреждения вследствие повреждения, перезарядки, перегрева или неправильной упаковки.

