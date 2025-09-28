- Дата публикации
Пожилые супруги прыгнули со скалы, держась за руки: что было в их предсмертной записке (фото)
Супруги тщательно подготовились к этому дню: убрали дом и оставили письмо своему юристу с объяснением того, на какой шаг они решились.
В Британии, в графстве Норт-Йоркшир, 80-летний Дэвид и 74-летняя Сьюзан Джеффкок вышли вечером из своей квартиры с видом на живописную гавань Уитби и больше не вернулись домой.
Об истории супругов и их последнем поступке говорится в материале dailymail.
Они прошли по мосту над гаванью, поднялись по лестнице к аббатству Витби и, улыбнувшись прохожим, направились дальше. Дэвид и Сьюзан обошли аббатство, перелезли через забор и, взявшись за руки, прыгнули со 180-футовой (55-метровой) скалы.
Родственники рассказали Daily Mail, что Дэвид долгое время боролся с раком костей и страдал от невыносимой боли, а его жена, с которой они прожили вместе 52 года, не представляла жизнь без него.
Что было в предсмертном письме
В прощальном письме юристу Дэвид в первую очередь извинился за шок, который может вызвать их поступок.
«Сьюзан хочет пойти со мной», — добавил он.
Покойный супруг, 66-летний Кевин Шеперд, рассказал об их «полной преданности друг другу» и предположил, что самоубийство они планировали уже некоторое время.
В последние месяцы Дэвид, бывший таксист и водитель автобуса, превратился из жизнерадостного человека в замкнутого и истощенного мужчину. Медикаменты не снимали его боли. По словам близких к семье людей, он узнал, что жить ему осталось недолго.
Супруги не имели детей, поэтому Сьюзан самостоятельно ухаживала за мужем. А когда его боль стала невыносимой, они заключили пакт о совместном самоубийстве.
«Это очень грустно, но они приняли собственное решение — пойти вместе. И это была их воля», — сказал Кевин.
В день смерти Дэвид лично отнес письмо юристу. Несмотря на извинения за «неубранную квартиру», дом оказался идеально чистым — даже холодильник был вымыт и открыт.
Их тела обнаружили на скалах у моря. Береговая охрана эвакуировала их вертолетом. А в полиции подтвердили, что причиной смерти стали многочисленные травмы.
Счастливы вместе: что известно о супругах
Дэвид и Сьюзан прожили счастливую жизнь вместе: он работал водителем, она — личным ассистентом директора крупной компании. Познакомились молодые люди в 1970-х и с тех пор были неразлучными.
Последние десять лет супруги жили в Уитби, куда переехали после выхода на пенсию. Любили море, музыку и пабы, где часто слушали живые выступления.
Их друзья и родственники говорят, что хотя пара не была религиозной, они верили: «как-то они будут вместе снова».
Расследование причин смерти продолжается.
