Пожилые супруги прыгнули со скалы, держась за руки: что было в их предсмертной записке (фото)

В Британии, в графстве Норт-Йоркшир, 80-летний Дэвид и 74-летняя Сьюзан Джеффкок вышли вечером из своей квартиры с видом на живописную гавань Уитби и больше не вернулись домой.

Они прошли по мосту над гаванью, поднялись по лестнице к аббатству Витби и, улыбнувшись прохожим, направились дальше. Дэвид и Сьюзан обошли аббатство, перелезли через забор и, взявшись за руки, прыгнули со 180-футовой (55-метровой) скалы.

Родственники рассказали Daily Mail, что Дэвид долгое время боролся с раком костей и страдал от невыносимой боли, а его жена, с которой они прожили вместе 52 года, не представляла жизнь без него.

Дэвид и Сьюзан Джеффкок Фото: Daily Mail

Что было в предсмертном письме

В прощальном письме юристу Дэвид в первую очередь извинился за шок, который может вызвать их поступок.

«Сьюзан хочет пойти со мной», — добавил он.

Покойный супруг, 66-летний Кевин Шеперд, рассказал об их «полной преданности друг другу» и предположил, что самоубийство они планировали уже некоторое время.

В последние месяцы Дэвид, бывший таксист и водитель автобуса, превратился из жизнерадостного человека в замкнутого и истощенного мужчину. Медикаменты не снимали его боли. По словам близких к семье людей, он узнал, что жить ему осталось недолго.

Супруги не имели детей, поэтому Сьюзан самостоятельно ухаживала за мужем. А когда его боль стала невыносимой, они заключили пакт о совместном самоубийстве.

«Это очень грустно, но они приняли собственное решение — пойти вместе. И это была их воля», — сказал Кевин.

В день смерти Дэвид лично отнес письмо юристу. Несмотря на извинения за «неубранную квартиру», дом оказался идеально чистым — даже холодильник был вымыт и открыт.

Их тела обнаружили на скалах у моря. Береговая охрана эвакуировала их вертолетом. А в полиции подтвердили, что причиной смерти стали многочисленные травмы.

Счастливы вместе: что известно о супругах

Дэвид и Сьюзан прожили счастливую жизнь вместе: он работал водителем, она — личным ассистентом директора крупной компании. Познакомились молодые люди в 1970-х и с тех пор были неразлучными.

Последние десять лет супруги жили в Уитби, куда переехали после выхода на пенсию. Любили море, музыку и пабы, где часто слушали живые выступления.

Их друзья и родственники говорят, что хотя пара не была религиозной, они верили: «как-то они будут вместе снова».

Расследование причин смерти продолжается.

Напомним, в Швейцарии из-за ассистированного самоубийства ушла из жизни известная актриса и танцовщица. Польско-британской актрисе и танцовщице Рут Познеру было 96 лет. Она ушла из жизни вместе со своим 97-летним мужем Майклом.