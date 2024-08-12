Позже пожалеете: эту посуду ни в коем случае нельзя мыть в посудомоечной машине

Эти 15 видов посуды ни в коем случае нельзя класть в посудомоечную машину. Тщательно изучите список, чтобы ничего не испортить.

Многие украинцы уже не могут представить свою жизнь без посудомоечной машины. Однако следует запомнить, что далеко не всю посуду можно в ней мыть. Очень важно изучить все нюансы, чтобы сэкономить время и не нанести своей кухне невосполнимый вред.

Чугунная посуда

Чугун ни в коем случае нельзя мыть в посудомоечной машине. Чтобы на чугуне появилась антипригарная поверхность, нужно время, а моющие средства, используемые при очистке, удаляют ее, делая посуду уязвимой для появления ржавчины. Неабразивные губки и простая вода – вот лучшие средства, чтобы чистить подобные предметы.

Алюминиевая посуда

В посудомоечной машине используется горячая вода, а она оставит на алюминиевой посуде пятна. Из-за агрессивных моющих средств она еще и потускнеет. Даже если вам не важен внешний вид алюминиевой посуды, класть ее в посудомоечную машину не стоит, потому что она может оставить темные пятна еще и на соседних предметах. Некоторую посуду из нержавейки можно мыть в посудомоечной машине, но здесь нужно всегда читать инструкцию от производителя.

Предметы из олова, бронзы, латуни

Во время очищения эти предметы могут покрыться вмятинами, обесцвечиваться. Их внешний вид сохранит только ручная мойка.

Свинцовый хрусталь

Некоторые виды свинцового хрусталя могут покрываться пятнышками и становиться мутными после нескольких промываний. Чтобы сохранить хрусталь чистым, всегда следуйте инструкциям от производителя.

Фарфор с металлическим декором

Хотя большинство фарфора можно без проблем мыть в посудомоечной машине, следует иметь в виду, что такая посуда может треснуть, если случайно ударится о другие предметы во время цикла мойки. Поэтому важно загружать машину осторожно. Существует еще одно правило — если на фарфоровой посуде есть металлический декор, мыть ее можно только вручную.

Деревянная посуда

Из-за горячей воды в посудомоечной машине деревянная посуда может деформироваться или даже расколоться. Даже если на предмете есть только деревянные детали, например ручки, его следует мыть руками.

Акриловая посуда

Из-за агрессивных моющих средств и горячей воды акриловые тарелки могут повреждаться, на них будут возникать микротрещины, которые будут негативно влиять на ваше здоровье. Также принт, напечатанный на них, может смываться.

Пластик, если нет отметки "можно мыть в посудомоечной машине"

Предметы, на которых такая отметка имеется, можно размещать только в верхней части посудомоечной машины, чтобы нагревательный элемент не мог их расплавить или деформировать.

Сковороды с антипригарным покрытием

Можно ли мыть в посудомоечной машине сковороды с антипригарным покрытием? Если производитель не указал, что можно, то делать это категорически запрещено. Антипригарное покрытие может разрушаться в процессе мытья, отслоиться со временем во время приготовления пищи, попасть в еду и вызвать проблемы со здоровьем.

Дорожные чашки и термосы

Проблема в том, что горячая вода может повредить вакуумные затворы, а потому подобные предметы лучше мыть руками.

Крышка скороварки

Мелкие частицы пищи или моющие средства могут попадать в регуляторы и предохранительные клапаны, накапливаться там, а затем повреждать детали. Потому крышки скороварок, кастрюли от них и прокладки лучше мыть руками в теплой мыльной воде, а потом еще и просушивать.

Острые ножи

Действительно из-за частой мойки в посудомоечной машине острые ножи могут затупиться, поэтому их лучше мыть руками, даже если производитель указывает, что предмет подходит для другого. Также учитывайте, что вы можете порезаться, загружая и разгружая посудомоечную машину, а высокие температуры могут даже расплавить клей, скрепляющий лезвие с полой ручкой.

Столовые приборы золотистого оттенка

Серебро чаще всего мыть можно в посудомоечной машине, а вот предметы золотистого цвета лучше очищать руками, так как от горячей воды они могут обесцвечиваться.

Старинная посуда, вазы

Нежные предметы, изысканные статуэтки, старинные вазы лучше не загружать в посудомоечную машину, потому что они могут не выдержать агрессивных моющих средств, высокой температуры и напора струй. Это же правило касается изделий из керамики с ручной росписью.

Посуда, которая уже была склеена

Если вы ремонтировали посуду с помощью клея или других средств, мыть ее можно только руками. Клей может раствориться под влиянием горячей температуры или агрессивных моющих средств.

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