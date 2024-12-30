Правда ли, что мед не портится: об этом почти никто не знает

Этот природный продукт на протяжении тысячелетий используется не только в кулинарии, но и для лечения многих заболеваний.

Мед известен своими противовоспалительными, антиоксидантными и антимикробными свойствами, что делает его незаменимым в народной медицине. Также его добавляют в разнообразные блюда и выпечку или просто едят с кашами, блинами и т.д. Но мало кто знает, что это продукт, который практически не портится и может храниться свежим в течение длительного времени.

Почему мед не портится: об этом почти никто не знает

Основные компоненты меда – это фруктоза, глюкоза, вода и органические соединения, производимые пчелами. Процесс "рождения" продукта начинается со сбора нектара и медовой росы – в улье эти составляющие подвергаются ферментации. Полезные микроорганизмы, такие же, как и кисломолочные бактерии, попадают в мед через пищеварительную систему пчел и окружающую среду. Именно они защищают продукт от порчи, повышая его кислотность. Однако при высокой влажности некоторые из этих микроорганизмов могут провоцировать процессы брожения.

Мед обладает уникальной способностью сохранять свою свежесть благодаря глюкозооксидазе – это фермент, образующий перекись водорода и снижающий уровень pH. Таким образом, образуется среда, которая совершенно не способствует развитию и размножению бактерий – они просто погибают в ней.

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